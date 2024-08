Kylian Mbappé n’en finit pas de décevoir au Real

Kylian Mbappé s'est une nouvelle fois montré décevant sous le maillot du Real Madrid.

Mené 1-0 dès la cinquième minute de jeu, le Real Madrid a arraché le nul (1-1) jeudi sur la pelouse de Las Palmas en clôture de la troisième journée de Liga. La soirée a une nouvelle fois été compliquée pour sa nouvelle star Kylian Mbappé.

Le champion d'Espagne et d'Europe en titre, bousculé par des Canaris sans complexe et inspirés, a égalisé en seconde période sur un pénalty du Brésilien Vinicius Junior (69e, 1-1) pour s'éviter une première défaite de la saison. Trop friables et imprécis, les Madrilènes, tenus en échec pour la deuxième fois en trois rencontres, ne sont que quatrièmes au classement, à quatre longueurs de leurs rivaux du FC Barcelone (1ers, 9 points).

L'attaquant français Kylian Mbappé, qui s'est à nouveau beaucoup montré, mais a manqué de réussite devant le but, devra encore patienter pour débloquer son compteur dans son nouveau championnat. Et ainsi faire taire les critiques de la presse espagnole.

Mbappé une nouvelle fois décevant

Le capitaine des Bleus a été le premier à se mettre en évidence dans la partie (4e), avant d'assister à l'ouverture du score des locaux sur un superbe mouvement collectif conclu du gauche par l'espoir espagnol Alberto Moleiro (5e, 1-0). Celui-ci a en effet effacé tour à tour Aurélien Tchouaméni et Eder Militao en deux crochets.

Remuant sur le front de l'attaque, Mbappé a ensuite soit buté sur les défenseurs adverses (21e, 45e+1, 52e) soit trouvé les gants du portier néerlandais Jasper Cillessen (29e, 56e), auteur de deux belles parades sur coup franc indirect surpuissant de Federico Valverde (25e) et une frappe lointaine d'Antonio Rüdiger (38e).

«Il ne faut pas chercher d'excuses»

Les hommes de Carlo Ancelotti, toujours privés de l'Anglais Jude Bellingham et sans remplaçant pour pallier le départ à la retraite de son métronome allemand Toni Kroos, ont encore manqué d'équilibre et multiplié les imprécisions. Les joueurs locaux ont ainsi pu disposer d'espaces entre les lignes pour combiner.

«Nous avons du mal à retrouver la solidité de l'année dernière, il ne faut pas chercher d'excuses», a concédé le technicien italien. «Le calendrier est serré et nous devons trouver une solution rapidement, nous avons un match dimanche. (...) Ces trois parties m'ont montré beaucoup de choses qui ne vont pas», a-t-il ajouté.

Vinicius ouvre son compteur

«Notre jeu est lent, il n'y a pas de mobilité, le ballon arrive aux attaquants quand l'adversaire est replié, nous ne parvenons pas à trouver des espaces entre les lignes... Le problème est assez clair, maintenant il faut trouver une solution», a détaillé l'ex-coach milanais devant la presse.

Bien plus tranchants en deuxième période après l'entrée en jeu de Rodrygo, les Merengues ont tout de même fini par égaliser en profitant d'une main malheureuse du défenseur Alex Suarez dans la surface. Vinicius a pu transformer son pénalty en force pour sa première réalisation de la saison (69e, 1-1).