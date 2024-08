Douché à la bière, un arbitre allemand réclame 25'000 euros

Blick Sport

Les faits remontent à avril 2023, lors d'une rencontre opposant Zwickau et le Rot-Weiss-Essen en troisième division allemande (perdue 0-2 par forfait). Après avoir sifflé la mi-temps, Nicolas Winter et ses assistants se dirigent vers leur vestiaire.

Mais au moment d'arriver près de la tribune principale, l'arbitre allemand se fait arroser à la bière. La raison? Une expulsion et un penalty accordé contre l'équipe de Zwickau, qui menait 1-0 à ce moment-là.

25'000 euros de dommages et intérêts demandés

Choqué, et sans doute aussi énervé, ce dernier décide d'interrompre la rencontre, y mettant même un terme quelques instants plus tard, sans consulter les dirigeants des deux clubs. «La protection de la vie et de l’intégrité physique est primordiale. Et personne n’a à jeter un gobelet sur quelqu’un», souligne ce jour-là Franck Fisher, porte-parole du conseil d’administration de Zwickau, désormais en quatrième division.

Reste que cet incident est resté bien ancré dans la mémoire de l'officiel allemand de 32 ans. Un an et demi plus tard, il réclame des dommages et intérêts pour un montant de 25'000 euros au spectateur fautif, déjà suspendu trois ans de stade, annonce le tribunal régional de la ville saxonne.

«Il a été dénigré publiquement par cet acte. De plus, les événements ont eu un impact médiatique important, qui se poursuit, notamment en raison des nombreuses vidéos de l'incident disponibles en permanence sur Internet», déclare la porte-parole du tribunal régional. Le verdict sera donné le 24 septembre à 11 heures.