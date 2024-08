Noah Okafor réagit aux reproches de Murat Yakin

1/5 Noah Okafor n'est pour l'instant plus convoqué en équipe nationale.

Andrea Cattani

L'équipe de Suisse et Noah Okafor (24) ont une relation difficile depuis des mois. Et aucune amélioration n'est en vue dans l'immédiat. Le dernier but inscrit par le joueur de l'AC Milan avec la Nati remonte au 2 juin 2022, lors d'une défaite 1-2 contre la République tchèque en Ligue des Nations.

Lors de l'Euro de cet été, Okafor faisait certes partie du cadre de l'équipe de Suisse, mais l'ancien junior du FCB n'a pas joué une seule minute. Et jeudi, nouveau coup de massue pour l'ailier: Yakin ne le convoque pas et le critique publiquement lors de la conférence de presse. «J'ai pris cette décision parce que je n'étais pas satisfait de ses dernières performances», explique le sélectionneur.

Même si ce dernier souligne que «la porte n'est pas fermée pour Okafor», cette non-sélection est clairement un rappel à l'ordre à l'adresse du joueur.

«Cela fait mal d'entendre et de lire ça»

Quelques heures après l'annonce, le Milanais prend la parole et s'exprime pour la première fois concernant son déclassement. «Cela fait mal d'entendre et de lire que je n'aurais pas eu une bonne attitude. On me dénie tout caractère et on insinue que je n'ai pas tout donné pour jouer», écrit le joueur sur son profil Instagram.

«Je ne pointerai personne du doigt et ne dirai du mal de personne, poursuit-il. C'est comme ça que j'ai été élevé. Il n'est tout simplement pas convenable de dire du mal du pays pour lequel on a le droit de jouer.»

Okafor se montre combatif

Il ressort clairement de ce message que Noah Okafor est durement touché par les critiques. «Pouvoir être joueur de l'équipe nationale, c'est quelque chose de spécial. J'adore jouer pour mon pays.» Il s'est toujours donné «autant qu'il était possible de le faire» pour se faire une place dans la Nati. Visiblement avec peu de succès.

Dans son communiqué sur les réseaux sociaux, l'ailier se montre toutefois combatif. Il veut récupérer sa dans l'équipe: «Je vais m'entraîner, jouer et travailler avec passion. C'est mon travail. C'est mon engagement. C'est ma passion ...»

Okafor a montré ce dont il est capable dès le premier match de la saison avec le Milan. Contre le Torino, il a marqué juste après son entrée en jeu pour égaliser en fin de match pour les Rossoneri (2-2).