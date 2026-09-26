Le diagnostic est tombé pour Kylian Mbappé

Sorti sur blessure vendredi lors de la victoire de la France en Turquie, Kylian Mbappé souffre d’une hyperextension du genou gauche, a confirmé le Real Madrid. La durée de son indisponibilité n'a pas été communiquée.

AFP Agence France-Presse

Le capitaine de l’équipe de France Kylian Mbappé, sorti lors du match de Ligue des nations vendredi en Turquie, souffre d’«une hyperextension du genou gauche», a confirmé samedi son club, le Real Madrid.

«À l’issue des examens effectués aujourd’hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Kylian Mbappé, une hyperextension de la capsule postérieure du genou gauche a été diagnostiquée», explique le club madrilène dans un communiqué. L’attaquant a quitté la pelouse juste après avoir ouvert le score à la 54e minute contre les Turcs.

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«On ne va pas prendre de risques»

«Il s’est fait une hyperextension au genou», avait indiqué le sélectionneur de l’équipe de France Zinédine Zidane, interrogé par TF1 après le succès 1-0 de son équipe pour ses débuts à la tête des Bleus.

«Je pense qu’il va falloir qu’il rentre», avait-il poursuivi, avant d’être relancé par le journaliste: «Donc fin de rassemblement pour Kylian Mbappé?» «Oui, parce qu’on ne va pas prendre de risques», avait ajouté Zinédine Zidane.

La France doit enchaîner en dix jours trois autres rencontres de Ligue des nations, avec un déplacement en Belgique lundi puis les réceptions de l’Italie et de la Belgique au Stade de France les 2 et 5 octobre.