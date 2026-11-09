Raphaël Wicky déjà licencié par son club de Kansas City

L'aventure américaine de Raphaël Wicky est déjà terminée. Le Sporting Kansas City a annoncé lundi soir le départ de son entraîneur valaisan, au terme d'une saison catastrophique conclue à la dernière place de la Conférence Ouest de MLS.

Carlo Steiner

Raphaël Wicky (49 ans) n'est plus l'entraîneur du Sporting Kansas City. Le club du Missouri a décidé de se séparer du technicien suisse au lendemain de la fin de la saison régulière. Son équipe a terminé à la dernière place de la Conférence Ouest, avec un bilan particulièrement décevant.

«La saison 2026 a été difficile à bien des égards. Nous savons que Rapha et son équipe ont énormément travaillé dans des circonstances compliquées. Après avoir analysé cette saison, j'ai rencontré Rapha et décidé qu'un changement était nécessaire. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite», a déclaré le président du club, David Lee, dans un communiqué.

Près de deux ans après son départ précipité des Young Boys, alors que le club bernois occupait pourtant la première place du championnat, le Valaisan avait choisi de relancer sa carrière aux États-Unis. Il avait rejoint le Sporting Kansas City en janvier 2026.

L'expérience aura finalement duré un peu plus de onze mois et 35 rencontres. Le bilan est sans appel: sept victoires, cinq matches nuls et 23 défaites.

Le contraste est saisissant avec ses débuts sur le banc d'YB. Lors de sa première saison à Berne, en 2022-2023, Raphaël Wicky avait conduit les Young Boys au titre de champion de Suisse, décroché en mai 2023. Son aventure américaine se termine, elle, sur une dernière place.