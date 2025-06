Ce que signifie le méga-deal pour les clients suisses de Sky

La filiale allemande de RTL sort le portefeuille et rachète la chaîne payante Sky. Mais quelles seront les conséquences pour les abonnés suisses?

1/5 Que signifie le rachat de Sky par RTL pour les clients suisses? Photo: -

Carlo Steiner

RTL rachète Sky. C’est l'annonce fracassante qui secoue le monde des médias depuis vendredi matin.

Le montant exact de cette opération de grande ampleur n’est pas encore totalement défini. Selon l’évolution du cours des actions RTL, la transaction devrait se situer entre 150 et 377 millions d’euros. Elle concerne les activités de Sky en Allemagne, en Autriche et en Suisse, qui passeront dans le giron de RTL Allemagne. Mais que cela signifie-t-il pour les abonnés de Sky?

Les fans de Bundesliga doivent se préparer à des changements

Les clients suisses de Sky — qu’ils aient souscrit au bouquet sport ou au bouquet séries — n’ont pas à s’attendre à des modifications immédiates. «Les deux entreprises continueront à fonctionner séparément jusqu’à l’obtention des autorisations réglementaires, attendues d’ici 2026», précise Sky dans un communiqué.

Contactée par Blick, le média confirme: «Il n’y a actuellement aucun changement pour les clients. Si cela devait évoluer, ils en seront informés en temps utile». Les amateurs de sport devront toutefois s’adapter, mais cela n’est pas lié au rachat par RTL. Les ajustements résultent des récents changements dans l’attribution des droits de diffusion de la Bundesliga, en décembre dernier.

Désormais, Sky diffusera tous les matches du vendredi et du samedi. Les rencontres du dimanche, en revanche, sont désormais diffusées par le service de streaming Dazn. Il est toutefois possible que Sky continue à proposer les matches du dimanche avec des commentaires en italien, comme c’était le cas la saison dernière.

Sky perd le célèbre multiplex du samedi

Contrairement à la saison précédente, Sky ne diffusera plus le multiplex du samedi à 15h30, rendez-vous traditionnel bien connu des fans. Celui-ci sera désormais proposée en exclusivité par Dazn. En remplacement, Sky lancera le programme «Multi-View», qui permettra de suivre plusieurs matchs en simultané sur un écran partagé — mais avec une seule piste audio à la fois.

Par ailleurs, Sky continuera à diffuser l’intégralité de la Premier League. Pour la Serie A italienne, la chaîne possède les droits pour deux matches par journée, tandis que Dazn peut retransmettre l’ensemble des rencontres. Il en va de même pour la Ligue 1 française.

Les droits de la Liga espagnole et de la Ligue des champions (à l’exception d’un match diffusé en clair par la RTS à chaque journée) restent la propriété de Blue, qui propose également la Super League suisse. Tous les abonnements à Dazn, Blue et à la chaîne de hockey sur glace MySports restent disponibles comme auparavant via l’application Sky.