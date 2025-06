Les gens du voyage font vivre un cauchemar à ce club de foot

Les terrains du SR Colmar sont actuellement occupés illégalement. Photo: DR

Blick Sport

La saison 2024-2025 s’est terminée de la meilleure des manières pour le SR Colmar, avec une promotion en N2, la quatrième division française. Pour préparer cette nouvelle aventure à l’échelon supérieur, le club a fixé la reprise de l’entraînement au 7 juillet au Stadium.

Problème pour la formation du Haut-Rhin: les gens du voyage ont, pour la troisième année consécutive, établi leur campement sur les terrains annexes. «J’accuse un peu le coup», commente le coprésident Marc Nagor aux «Dernières Nouvelles d'Alsace», impuissant face aux 100 caravanes présentes.

Plus de 100'000 euros de dégâts en 2024

L’an dernier, les intrus avaient déplacé des plots en béton et cisaillé les grillages pour pénétrer sur la pelouse, causant plus de 100'000 euros de dégâts à la commune pour la réfection et la sécurisation du site. Cette année, ils ont exploité le seul maillon faible d’un dispositif anti-intrusion renforcé: un portail destiné aux engins d’entretien, qu’ils ont franchi après avoir déplacé des blocs de béton de 1,2 tonne.

«On est vraiment désolés de cette situation. L’an passé, les terrains avaient été ravagés; il avait fallu trois mois pour les remettre en état. C’est une situation compliquée à gérer, d’autant plus qu’on a la reprise du groupe de N2 le 7 juillet. Et cela va aussi pénaliser nos 300 gamins», regrette Marc Nagor.

«Ils se sont engagés à partir dimanche prochain (ndlr: le 29 juin) et à tout nettoyer. Ils m’ont aussi garanti qu’ils n’installeraient pas le chapiteau sur le terrain qui avait brûlé la pelouse en 2024», indique Barbaros Mutlu, adjoint au maire en charge des Sports et des Loisirs. Affaire à suivre.