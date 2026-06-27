Granit Xhaka va-t-il déjà quitter Sunderland après une saison? Chelsea se bat avec acharnement pour recruter le capitaine de l'équipe de Suisse. La balle est dans le camp des Black Cats.

Sven Schoch

Un transfert retentissant pourrait bien secouer le camp de la Suisse lors de la Coupe du monde! Les informations du Blick concordent avec un article de Blue, selon lequel le capitaine de la Nati, Granit Xhaka, pourrait résilier prématurément son contrat à long terme avec Sunderland et signer avec Chelsea, mastodonte du football anglais.

Blick sait de source sûre que cette spectaculaire tentative de transfert s’est intensifiée ces derniers jours, en parallèle de la phase de poules de la Coupe du monde. Pour Granit Xhaka, cela signifierait, après sept ans passés à Arsenal, un retour dans la capitale anglaise et sur la très grande scène en club.

Actuellement, le joueur de 33 ans n’est pas encore parvenu à un accord avec Chelsea, mais selon une source bien informée, les négociations battent leur plein. L’affaire est désormais entre les mains de la direction de Sunderland, autour du président zurichois du club Kyril Louis-Dreyfus. Les Black Cats auraient du mal à accepter un éventuel départ – Granit Xhaka est en effet leur transfert phare de l’été dernier.

«Avec Granit Xhaka, on ne s'ennuie jamais.» Cette phrase, prononcée par le sélectionneur de la Nati Murat Yakin, est en principe intemporelle. Le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches internationaux avec la Suisse était, presque sans exception, au centre de l’attention lors du stage de préparation de la Coupe du monde. Aujourd’hui, l’actualité autour du capitaine de l’ASF se déplace temporairement vers l’Angleterre.

Une réunion spectaculaire autour d'un duo de choc ferait la une: le nouvel entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, et Granit Xhaka pourraient à l’avenir travailler à nouveau pour le même club.

Granit Xhaka et Xabi Alonso toujours en contact

Ces deux personnalités ont énormément en commun. Leur projet de deux ans à Leverkusen restera gravé dans l’histoire de la Bundesliga grâce au premier doublé remporté par le Bayer Leverkusen en 2024. Lors de leur première saison ensemble, Xabi Alonso, épaulé par son exceptionnel meneur de jeu suisse, a devancé le Bayern sans connaître une seule défaite, offrant ainsi à Leverkusen son premier titre de champion.

L’admiration et l’estime que Granit Xhaka porte à l’entraîneur espagnol et ancien champion du monde sont bien connues: «C’est son côté humain qui m’a impressionné dans nos relations directes. La façon dont il se comporte sous pression en tant qu’entraîneur, dont il réagit aux erreurs, aux scores défavorables, son sang-froid lorsqu’il communique avec nous, waouh!», avait confié Xhaka dans une précédente interview accordée à Blick.

Même après le départ de Xabi Alonso pour le Real Madrid, les deux sont restés en contact. Granit Xhaka, qui envisage de se lancer directement dans le métier d’entraîneur à la fin de sa carrière de joueur, apprécie les échanges avec l’Espagnol. Granit Xhaka a mal de voir comment l’ancien garant du succès de Leverkusen a été remercié sans ménagement mi-janvier, après seulement 34 matches avec les Madrilènes.

À l’inverse, Xabi Alonso est impressionné par la manière magistrale dont Xhaka a marqué le retour de Sunderland en Premier League, et par la façon dont le milieu de terrain a propulsé ce promu, longtemps en manque de résultats, directement dans le top 7 de la ligue anglaise. Les récompenses, les compliments et les éloges des experts s’ensuivent – ainsi qu’une offre alléchante du géant londonien Chelsea, donc.