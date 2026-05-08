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Un footballeur pro au cœur du scandale
«Je n'ai jamais été avec une fille de 15 ans»

Bournemouth a écarté Alex Jiménez pour le match contre Fulham après la diffusion de messages privés compromettants impliquant une adolescente de 15 ans.
Publié: il y a 50 minutes
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Alex Jiménez, joueur de Bournemouth, est accusé d'avoir eu des échanges de messages avec une jeune fille de 15 ans.
Photo: Arsenal FC via Getty Images
Blick sport

Bournemouth a pris une décision immédiate concernant Alex Jiménez. Le club anglais a annoncé que son latéral droit ne ferait pas partie du groupe retenu pour affronter Fulham, à la suite de graves accusations relayées sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié vendredi, le pensionnaire de Premier League a confirmé l’ouverture d’une enquête interne après la diffusion de conversations privées attribuées au joueur.

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«Bournemouth est conscient des publications qui circulent sur les réseaux sociaux concernant le latéral droit Alex Jiménez. Le club prend cette affaire très au sérieux et une enquête est en cours. Par conséquent, Alex ne fera pas partie de la sélection pour le match de demain contre Fulham. Le club ne fera pas d'autres commentaires pour le moment», écrit Bournemouth.

Une adolescente de 15 ans

Selon le quotidien espagnol «Marca», les accusations concernent des messages échangés en ligne entre Alex Jiménez et une jeune fille qui lui aurait indiqué être âgée de 15 ans. Des captures d’écran diffusées sur internet montrent notamment des propos attribués au joueur tels que: «Je n'ai jamais été avec une fille de 15 ans» ou encore «C'était une erreur de te parler, je ne veux pas de problèmes.» A ce stade, Alex Jiménez ne s’est pas exprimé publiquement sur cette affaire.

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Cette polémique intervient dans un contexte délicat pour Bournemouth, engagé dans la lutte pour assurer sa place en Premier League. L’affaire provoque déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et place le club sous forte pression médiatique. Toujours selon «Marca», l’enquête interne se poursuit et Bournemouth ne prévoit pas de communiquer davantage tant que les faits n’auront pas été éclaircis.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
35
41
76
2
Manchester City FC
Manchester City FC
34
37
71
3
Manchester United FC
Manchester United FC
35
15
64
4
Liverpool FC
Liverpool FC
35
12
58
5
Aston Villa
Aston Villa
35
4
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6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
35
3
52
7
Brentford FC
Brentford FC
35
6
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8
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
35
7
50
9
Chelsea FC
Chelsea FC
35
6
48
10
Everton FC
Everton FC
35
0
48
11
Fulham FC
Fulham FC
35
-5
48
12
Sunderland AFC
Sunderland AFC
35
-9
47
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
35
-2
45
14
Leeds United
Leeds United
35
-5
43
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
34
-6
43
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
35
-2
42
17
Tottenham Hotspur FC
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35
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18
West Ham United FC
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35
-19
36
19
Burnley FC
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35
-36
20
20
Wolverhampton Wanderers FC
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35
-38
18
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