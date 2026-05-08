Bournemouth a écarté Alex Jiménez pour le match contre Fulham après la diffusion de messages privés compromettants impliquant une adolescente de 15 ans.

Blick sport

Bournemouth a pris une décision immédiate concernant Alex Jiménez. Le club anglais a annoncé que son latéral droit ne ferait pas partie du groupe retenu pour affronter Fulham, à la suite de graves accusations relayées sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué publié vendredi, le pensionnaire de Premier League a confirmé l’ouverture d’une enquête interne après la diffusion de conversations privées attribuées au joueur.

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«Bournemouth est conscient des publications qui circulent sur les réseaux sociaux concernant le latéral droit Alex Jiménez. Le club prend cette affaire très au sérieux et une enquête est en cours. Par conséquent, Alex ne fera pas partie de la sélection pour le match de demain contre Fulham. Le club ne fera pas d'autres commentaires pour le moment», écrit Bournemouth.

Une adolescente de 15 ans

Selon le quotidien espagnol «Marca», les accusations concernent des messages échangés en ligne entre Alex Jiménez et une jeune fille qui lui aurait indiqué être âgée de 15 ans. Des captures d’écran diffusées sur internet montrent notamment des propos attribués au joueur tels que: «Je n'ai jamais été avec une fille de 15 ans» ou encore «C'était une erreur de te parler, je ne veux pas de problèmes.» A ce stade, Alex Jiménez ne s’est pas exprimé publiquement sur cette affaire.

Cette polémique intervient dans un contexte délicat pour Bournemouth, engagé dans la lutte pour assurer sa place en Premier League. L’affaire provoque déjà de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et place le club sous forte pression médiatique. Toujours selon «Marca», l’enquête interne se poursuit et Bournemouth ne prévoit pas de communiquer davantage tant que les faits n’auront pas été éclaircis.