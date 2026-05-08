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60 ans d'histoire
La FIFA annonce la fin de son partenariat historique avec Panini

La FIFA met un terme à 60 ans de partenariat avec Panini. Dès 2031, c’est l’américain Fanatics qui produira les célèbres albums d’autocollants pour la Coupe du monde.
Publié: 07:30 heures
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Dernière mise à jour: il y a 24 minutes
Cette annonce marque la fin d'une collaboration de 60 ans avec l'entreprise basée à Modène.
Photo: Panini
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AFP Agence France-Presse

La Fifa a annoncé jeudi la fin de son partenariat historique avec la société italienne Panini, créatrice des emblématiques albums de vignettes autocollantes pour la Coupe du monde depuis 1970, qui sera remplacée en 2031 par Fanatics, dont les activités vont des cartes à collectionner aux paris sportifs. «La Fifa et Fanatics ont signé un contrat de licence exclusif à long terme portant sur divers articles de collection, notamment des vignettes ainsi que des cartes et jeux de cartes à collectionner», a indiqué l'instance mondiale dans un communiqué.

Cet accord entrera en vigueur en 2031, a-t-elle ajouté. «L'une des principales nouveautés proposées aux supporters (...) est la fameuse série de cartes incrustées d'éléments issus des maillots des joueurs - y compris ceux portés lors de leur tout premier match (les debut patches)», a expliqué l'instance mondiale.

Cette annonce marque la fin d'une collaboration de 60 ans avec l'entreprise basée à Modène. Créée au début des années 1960 par les quatre frères Panini, l'entreprise dispose d'une exclusivité avec la Fifa pour les albums du Mondial depuis 1970. Le dernier sera celui du Mondial-2030, l'édition du centenaire co-organisée par le Maroc, le Portugal et l'Espagne.

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Un «jour historique» pour la société

Panini n'a pas répondu aux requête de l'AFP pour un commentaire. Michael Rubin, fondateur et directeur général de Fanatics, s'est félicité de ce «jour historique» pour la société. «Le football de sélections offre les meilleures opportunités de croissance dans le domaine du sport», a-t-il déclaré. «Nous allons pouvoir propulser les articles de collection et le narratif autour du football dans une nouvelle dimension».

Dans un communiqué séparé, Fanatics a affirmé qu'elle allait faire «découvrir la magie aux jeunes de toutes les régions du monde». L'entreprise américaine est déjà partenaire de la Fifa pour la commercialisation des produits dérivés du Mondial-2026 qui débute le 11 juin. Les activités de Fanatics vont des paris sportifs aux articles à collectionner en passant par les jeux d'argent en ligne, les marchés de pronostics, les articles pour les supporters et les produits lifestyle sous licence.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la volonté de la Fifa de globaliser et rajeunir son audience, après s'être associée au réseau social TikTok, à la plateforme YouTube et avoir accrédité des créateurs de contenus pour couvrir les matches du Mondial cet été.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
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0
0
0
4
République Tchèque
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0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
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1
Canada
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0
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2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
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3
Qatar
Qatar
0
0
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4
Suisse
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Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
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1
Brésil
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Maroc
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3
Haïti
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4
Écosse
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Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
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1
Etats-Unis
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0
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2
Paraguay
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3
Australie
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Turquie
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Playoffs
Groupe E
Équipe
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1
Allemagne
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2
Curaçao
Curaçao
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Côte d´Ivoire
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Equateur
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0
Playoffs
Groupe F
Équipe
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Pays-Bas
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Japon
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Suède
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Tunisie
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Playoffs
Groupe G
Équipe
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1
Belgique
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Egypte
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Iran
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Nouvelle-Zélande
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Playoffs
Groupe H
Équipe
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Espagne
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2
Cap Vert
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3
Arabie Saoudite
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4
Uruguay
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Playoffs
Groupe I
Équipe
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1
France
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0
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Sénégal
Sénégal
0
0
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3
Irak
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Norvège
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Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
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1
Argentine
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0
0
2
Algérie
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0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
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Jordanie
0
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0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
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Ouzbékistan
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Colombie
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Groupe L
Équipe
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1
Angleterre
Angleterre
0
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0
2
Croatie
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0
0
0
3
Ghana
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0
0
4
Panama
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