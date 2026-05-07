Après des mois de suspension, les conséquences juridiques pour Sandro Tonali et Nicolo Fagioli sont désormais connues. Les deux footballeurs ont été impliqués dans un scandale de paris entre 2021 et 2023.

Petar Djordjevic

Sandro Tonali (25 ans, Newcastle) et Nicolo Fagioli (25 ans, Florence) ont été impliqués dans un scandale de paris entre 2021 et 2023. Les deux footballeurs ont désormais conclu un accord pénal dans le cadre de l'enquête. Selon des informations émanant de milieux judiciaires et des médias concordants, Nicolo Fagioli aurait accepté une peine d'un mois de prison avec sursis. Sandro Tonali a en revanche reçu une amende de près de 72'000 francs suisses.

Il est reproché à Nicolo Fagioli et Sandro Tonali d'avoir conclu des paris sur des plateformes non licenciées entre 2021 et 2023 et d'en avoir fait la promotion auprès d'autres joueurs. Sur le plan sportif, les deux joueurs ont déjà purgé leur suspension de match. Les conséquences juridiques sont désormais connues.

Ils misaient sur leurs propres matchs

Dans le cadre de la procédure, Sandro Tonali a en outre reconnu avoir parié sur des matches dans lesquels il était lui-même activement impliqué. Outre sa suspension de dix mois, l'Italien a dû suivre une thérapie pour soigner sa dépendance au jeu.