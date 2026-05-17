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Joli coup des Blues
Xabi Alonso prend les commandes d’un Chelsea en crise

Juste après sa défaite en finale de la Coupe d'Angleterre, Chelsea a annoncé la venue de Xabi Alonso comme nouvel entraîneur. L'ancien coach du Real Madrid est chargé de redresser un club en difficulté cette saison.
Publié: il y a 41 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 27 minutes
Xabi Alonso a été remercié par le Real Madrid en janvier dernier.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'Espagnol de 44 ans Xabi Alonso a été nommé entraîneur de Chelsea avec un contrat de quatre ans, qui débutera le 1er juillet, a officialisé le club anglais de Premier League dimanche. Chelsea vient de perdre 1-0 la finale de la Coupe d'Angleterre contre Manchester City et figure à la 9e place du championnat, en dehors des places qualificatives pour les compétitions européennes, à deux journées de la fin de la saison.

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Les Blues se sont séparés de l'Italien Enzo Maresca début janvier puis de l'Anglais Liam Rosenior en avril, et ils se sont tournés à chaque fois vers Calum McFarlane pour assurer l'intérim. Xabi Alonso retrouvera début juillet un poste après son renvoi du Real Madrid en janvier, huit mois après son arrivée chez le géant espagnol.

Sixième entraîneur depuis 2022

En tant qu'entraîneur, Xabi Alonso a mené le Bayer Leverkusen vers son premier titre en Bundesliga, sans perdre le moindre match, durant une incroyable saison 2023-2024, en remportant la Coupe d'Allemagne au passage. Il avait rejoint le Real Madrid de Kylian Mbappé à l'été 2025, sans avoir eu le temps d'y connaître le même succès. Il devient le sixième entraîneur permanent depuis que Chelsea est passé dans le giron du groupe américain BlueCo, en mai 2022, en comptant Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Maresca et Rosenior.

En tant que joueur, c'est avec un autre club anglais, Liverpool, que Xabi Alonso s'était notamment illustré en remportant la fameuse finale de la Ligue des champions 2005 contre le Milan AC. Compétition qu'il a également gagné en 2014 avec le Real Madrid.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
36
42
79
2
Manchester City FC
Manchester City FC
36
43
77
3
Manchester United FC
Manchester United FC
36
15
65
4
Aston Villa
Aston Villa
37
6
62
5
Liverpool FC
Liverpool FC
37
10
59
6
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
36
4
55
7
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
36
10
53
8
Brentford FC
Brentford FC
36
3
51
9
Chelsea FC
Chelsea FC
36
6
49
10
Everton FC
Everton FC
36
0
49
11
Fulham FC
Fulham FC
36
-6
48
12
Sunderland AFC
Sunderland AFC
36
-9
48
13
Newcastle United FC
Newcastle United FC
36
-2
46
14
Leeds United
Leeds United
36
-5
44
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
36
-9
44
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
36
-2
43
17
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
36
-9
38
18
West Ham United FC
West Ham United FC
36
-20
36
19
Burnley FC
Burnley FC
36
-36
21
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
36
-41
18
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Relégation
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