Le Real Madrid licencie Xabi Alonso

C'est déjà fini pour Xabi Alonso au Real Madrid! Le technicien n'a pas survécu à la défaite en finale de la Supercoupe face au FC Barcelone dimanche soir.

ATS Agence télégraphique suisse

Au lendemain de sa défaite en finale de Supercoupe d'Espagne face au FC Barcelone (2-1), le Real Madrid a annoncé lundi le départ de son entraîneur Xabi Alonso, après seulement huit mois sur le banc madrilène, et son remplacement par Alvaro Arbeloa.

«Le Real Madrid annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première», écrit le géant espagnol dans un bref communiqué. L'ex-défenseur espagnol Alvaro Arbeloa, champion du monde en 2010 aux côtés de Xabi Alonso et jusqu'ici à la tête de l'équipe réserve, va le remplacer sur le banc, a annoncé le Real dans un second communiqué.