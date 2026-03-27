Les rumeurs ne concernent pas seulement les joueurs, mais aussi le banc de touche. L'avenir de Pep Guardiola, les prolongations de Luciano Spalletti et Hansi Flick et les retours de Xabi Alonso et Zinedine Zidane: bienvenue dans le grand manège des entraîneurs!

Le grand manège des entraîneurs en Europe

Le grand manège des entraîneurs en Europe

Quelles sont les rumeurs?

Davide Malinconico

Quelles sont les rumeurs concernant les entraîneurs en Europe? Blick dresse une liste non exhaustive des mouvements à prévoir dans les prochaines semaines.

Xabi Alonso de retour?

La saison du Liverpool FC tourne au cauchemar. Malgré plus de 480 millions d’euros investis l’été dernier, les Reds accusent un retard abyssal de 21 points sur Arsenal. La dixième défaite de la saison, concédée lors de la dernière journée, n’a rien arrangé. Si le club reste encore en course pour la Champions League, c’est surtout grâce aux faux pas de ses concurrents directs.

Selon Bild, un licenciement immédiat d’Arne Slot n’est pas d’actualité, mais sa position est plus que fragilisée en vue de la saison prochaine.

Pour lui succéder, un nom s’impose: Xabi Alonso. Libre depuis son départ du Real Madrid en janvier, l’Espagnol est activement courtisé. Ancien de la maison (2004-2009), où il a notamment remporté la Champions League 2005, il conserve une aura immense à Anfield. Son agent, Iñaki Ibáñez, a confirmé des contacts concrets — et Xabi Alonso ne fermerait pas la porte à un retour.

Prolongation de contrat en vue à Turin?

La situation de la Juventus rappelle celle de Liverpool sur le plan sportif: une cinquième place et une bataille acharnée pour la Champions League. Mais à Turin, la confiance envers Luciano Spalletti reste intacte.

D’après Sky, des discussions sont imminentes en vue d’une prolongation. Sauf retournement, un accord pourrait être officialisé autour de Pâques.

Le Barça est-il le dernier poste de Hansi Flick?

Le FC Barcelona souhaite s’inscrire dans la durée avec Hansi Flick. Le président Joan Laporta a récemment confirmé la volonté commune de prolonger.

Plus mesuré, l’Allemand préfère temporiser: il se dit heureux, mais souhaite réfléchir avec sa famille «le moment venu». Selon Sportschau, Flick envisagerait même de prendre sa retraite à l’issue de son passage en Catalogne: «Je ne me vois pas repartir ailleurs. Le Barça sera mon dernier club.»

Un retour de rêve chez les Bleus?

Après quatorze ans à la tête de l’équipe de France et un sacre mondial en 2018, Didier Deschamps s’apprête à tourner la page. Et son successeur semble déjà désigné: Zinédine Zidane.

Libre depuis 2021, l’ancienne icône du football français devrait reprendre les Bleus après la Coupe du monde 2026. L’annonce officielle n’interviendrait toutefois qu’après le tournoi. Zidane avait d’ailleurs lui-même confié en 2025 vouloir «entraîner un jour la sélection».

L'avenir de Pep Guardiola incertain

L’avenir de Pep Guardiola à Manchester City reste flou. Sous contrat jusqu’en 2027, l’Espagnol pourrait pourtant s’en aller dès cet été après dix années de succès.

En coulisses, l’hypothèse d’une année sabbatique prend de l’épaisseur. Une pause loin du football plutôt qu’un nouveau défi immédiat.