L’ancien entraîneur de Tottenham reprend la lanterne rouge de Premier League

Carlo Steiner

Thomas Frank était considéré par les médias anglais comme le grand favori pour le poste et il est désormais officiellement le nouvel entraîneur de Crystal Palace. Le Danois succède à Pierre Sage, licencié jeudi.

Thomas Frank a été l’entraîneur principal de Brentford de 2018 à 2025, pendant près de sept ans. Il a permis au club d’accéder à la Premier League en 2021, le faisant ainsi monter pour la première fois depuis les années 1940 dans l’élite du football anglais. Son deuxième engagement en Angleterre, à Tottenham directement après, s’est terminé au bout d’un peu plus de sept mois seulement.

«C’est un honneur pour moi d’être ici et de diriger ce fantastique club de football. Crystal Palace est un club emblématique en Angleterre et en Premier League. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour soutenir les joueurs ainsi que toutes les personnes impliquées», a déclaré Thomas Frank dans un communiqué.

L’objectif pour le reste de la saison est clair: le maintien. Crystal Palace a chuté à la dernière place du classement après sa défaite 3-1 à domicile contre Liverpool avant la pause internationale. Cela ne satisfait évidemment pas les exigences du tenant du titre de la Conference League et vainqueur de la FA Cup en 2025 (les deux sous la direction d’Oliver Glasner).