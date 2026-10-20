Tottenham gagne enfin et sort de la zone rouge

Tottenham s'offre sa première victoire de la saison en battant Coventry 3-1 à domicile ce lundi. James Maddison, de retour après 18 mois d'absence, a brillé avec un but superbe, lançant les Spurs hors de la zone rouge.

AFP Agence France-Presse

Lanterne rouge au coup d'envoi, Tottenham est sorti de la zone de relégation après avoir obtenu sa première victoire de la saison en Premier League, lundi contre le promu Coventry (3-1), à domicile en clôture de la 7e journée.

L'équipe de Roberto De Zerbi (16e, 6 pts) a doublé son total de points et de buts marqués en une seule soirée, et elle compte désormais une longueur d'avance sur l'actuel premier relégable, Fulham (18e, 5 pts). Ce succès tant espéré s'est dessiné sur trois jolies frappes signées James Maddison (14e), Omar Marmoush (58e) et Ben Davies (90e+6).

Le retour de Maddison

Les Londoniens ont paru plus solides et équilibrés avec une nouvelle animation défensive, à trois axiaux et deux pistons, et surtout avec la présence de Maddison au poste de N.10. Le meneur offensif, né à formé à Coventry, a honoré sa première titularisation depuis mai 2025, après un an et demi passé majoritairement à l'infirmerie. Et il l'a fêtée avec un but de toute beauté.

L'ailier Mohammed Kudus a réalisé un grand pont sur Jay Dasilva et remisé le ballon en retrait vers Maddison qui, sans contrôle, l'a envoyé en lucarne depuis l'extérieur de la surface (14e, 1-0).

Jack Rudoni a refroidi le Tottenham Hotspur stadium au retour des vestiaires, sur un tir puissant qu'Antonin Kinsky n'a pas réussi à repousser (49e, 1-1), mais Marmoush a redonné l'avantage peu après. L'attaquant égyptien s'est défait du marquage de Milan van Ewijk, en pivotant et avec l'aide du bras, avant de déclencher une frappe puissante et enveloppée (59e, 2-1).

En fin de match, l'ailier suédois Dejan Kulusevski est entré en jeu sous les applaudissements nourris du public, sa première apparition depuis mai 2025 et une grave blessure à un genou.

Et la fête a été complète avec un dernier but, d'un joli extérieur du pied par le défenseur Ben Davies (90e+6, 3-1).

«Très heureux du résultat»

«Je suis très heureux du résultat, très heureux pour Maddison, très heureux pour Kulusevski», a réagi Roberto De Zerbi en conférence d'après-match. Cependant, «je pense que nous avons beaucoup mieux joué dans d'autres matches: à Old Trafford, contre Aston Villa et Everton en première période, contre Liverpool en Coupe de la Ligue», a-t-il ajouté. «C'est le mérite de Coventry. Jouer contre une équipe qui défend aussi bas, aussi compacte, avec un bloc solide, c'est toujours très, très difficile.»

Lors de la prochaine journée, samedi, les Spurs auront fort à faire contre Chelsea, quatrième de Premier League. Coventry (17e, 6 pts) recevra Fulham le même jour.