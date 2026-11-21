Noah Okafor a marqué un doublé samedi lors de la victoire 4-1 de Leeds contre Chelsea à Stamford Bridge. Le Bâlois a été décisif, offrant à son club sa première victoire à Londres depuis 1999.

ATS Agence télégraphique suisse

Noah Okafor s'est une nouvelle fois montré décisif avec Leeds samedi en Premier League. Le Bâlois a inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 contre Chelsea à Stamford Bridge.

Alors que Chelsea avait ouvert la marque à la 25e par Emanuel Emegha, Okafor a répliqué trois minutes plus tard pour égaliser. L'ex-international suisse, qui s'est mis en retrait de l'équipe nationale en raison d'un différend avec le sélectionneur Murat Yakin, a alors trompé le gardien des Blues Emiliano Martinez d'une frappe croisée.

Passeur sur le but précédent, Dominic Calvert-Lewin a transformé un penalty à la 53e pour permettre à Leeds de prendre l'avantage. Six minutes plus tard, Okafor s'est offert le doublé en marquant le 3-1 d'une reprise de volée. Remplacé à la 73e par Brenden Aaronson, il a pu observer ce dernier sceller le score dans le temps additionnel.

Auteur de quatre buts cette saison avec Leeds, Okafor permet à sa formation de s'imposer pour la première fois en championnat à Stamford Bridge depuis 1999. Avec désormais 17 points, son club revient à cinq unités de la troisième place de Manchester City, qui a concédé le nul 1-1 contre Fulham en début d'après-midi.