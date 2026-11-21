Noah Okafor s'est une nouvelle fois montré décisif avec Leeds samedi en Premier League. Le Bâlois a inscrit un doublé lors de la victoire 4-1 contre Chelsea à Stamford Bridge.
Alors que Chelsea avait ouvert la marque à la 25e par Emanuel Emegha, Okafor a répliqué trois minutes plus tard pour égaliser. L'ex-international suisse, qui s'est mis en retrait de l'équipe nationale en raison d'un différend avec le sélectionneur Murat Yakin, a alors trompé le gardien des Blues Emiliano Martinez d'une frappe croisée.
Passeur sur le but précédent, Dominic Calvert-Lewin a transformé un penalty à la 53e pour permettre à Leeds de prendre l'avantage. Six minutes plus tard, Okafor s'est offert le doublé en marquant le 3-1 d'une reprise de volée. Remplacé à la 73e par Brenden Aaronson, il a pu observer ce dernier sceller le score dans le temps additionnel.
Auteur de quatre buts cette saison avec Leeds, Okafor permet à sa formation de s'imposer pour la première fois en championnat à Stamford Bridge depuis 1999. Avec désormais 17 points, son club revient à cinq unités de la troisième place de Manchester City, qui a concédé le nul 1-1 contre Fulham en début d'après-midi.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion FC
10
19
22
3
Manchester City FC
11
8
22
4
AFC Bournemouth
11
4
18
5
Liverpool FC
10
4
18
6
Leeds United
11
5
17
7
Everton FC
10
2
16
8
Chelsea FC
11
0
16
9
Tottenham Hotspur FC
11
1
15
10
Brentford FC
10
5
14
11
Aston Villa
11
-3
14
12
Newcastle United FC
10
-3
12
13
Coventry City
11
-8
12
14
Hull City
10
0
11
15
Fulham FC
11
-2
11
16
Ipswich Town
11
-7
11
17
Nottingham Forest
11
-6
9
18
Sunderland AFC
11
-9
9
19
Manchester United FC
10
-5
8
20
Crystal Palace FC
11
-15
7