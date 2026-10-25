Manchester United humilié, son entraîneur en grand danger

Manchester United a subi une embarrassante défaite à domicile dimanche en Premier League contre Bournemouth (3-0). Peut-être celle de trop pour l'entraîneur Michael Carrick, empêtré dans une interminable série de huit matches sans victoire toutes compétitions confondues.

AFP

Les Red Devils, battus cinq fois dans cette période, n'avaient plus connu une telle disette depuis 2015-2016, sous Louis van Gaal. Cette troisième défaite de la saison en championnat laisse Manchester United à la 16e place après huit journées, avec seulement un point d'avance sur les premiers relégables Nottingham et Coventry. Or, elle intervient avant un enchaînement de trois sommets en Premier League contre Chelsea, Aston Villa et Liverpool.

Michael Carrick sera-t-il encore en poste à ce moment-là? Les supporters de Bournemouth ont en tout cas prédit son renvoi, en chanson («You're getting sacked in the morning»), durant le match à Old Trafford.

L'entraîneur a rétrogradé son capitaine et titulaire inamovible, Bruno Fernandes, parmi les remplaçants durant toute la rencontre, quatre jours après une déclaration publique du Portugais remettant en cause son approche tactique.

La décision, «purement sportive» selon le manager anglais, ressemblait à une sanction individuelle. Mais elle s'est transformée aussi en punition collective, tant l'absence du meneur s'est faite ressentir dans le jeu.

Peu tranchants offensivement, les Red Devils ont aussi coulé derrière: sur un coup franc repris par Rayan, seul au second poteau (38e, 0-1), après une glissade de Leny Yoro qu'a exploité Adrien Truffert, passeur décisif pour Marcus Tavernier (43e, 0-2), puis sur un ballon dégagé par la défense adverse, parfaitement négocié par Evanilson (71e, 0-3).