Après plusieurs années de bataille juridique, Manchester City est reconnu coupable de 114 infractions sur 115. Les conséquences pourraient être historiques.

Nick Rohner

Manchester City est empêtré dans une procédure judiciaire hors norme depuis plusieurs années. Le club anglais fait face à 115 chefs d’accusation. En février 2023, la Premier League avait révélé les charges retenues contre les Citizens, au terme d’une enquête de plus de quatre ans. L’accusation principale: Manchester City aurait enfreint à plusieurs reprises les règles financières de la ligue entre 2009 et 2018.

City a toujours rejeté les accusations

Paiements dissimulés à des joueurs et à des entraîneurs, violations du fair-play financier (FFP) de l’UEFA et des règles de durabilité financière de la Premier League: Manchester City a toujours rejeté l’ensemble des accusations. Le club a constamment clamé son innocence et affirmé disposer de «preuves irréfutables».

L’entraîneur Enzo Maresca (46 ans), qui était encore l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City en 2023, affichait lui aussi sa sérénité avant le début de la saison: «Il y a trois ans, nous disions déjà la même chose. Il ne s’est rien passé. Je ne suis pas inquiet.»

Reconnu coupable de 114 des 115 chefs d’accusation

Puis la bombe est tombée. Selon The Athletic, une commission indépendante a reconnu Manchester City coupable de 114 des 115 chefs d’accusation. Le verdict n’est toutefois pas encore définitif: les sanctions n’ont pas été déterminées et le club devrait faire appel.

La réaction de Manchester City n’a pas tardé. Un porte-parole du club a déclaré à The Athletic que la procédure était toujours en cours et qu’elle restait soumise à une stricte confidentialité.

«Le club a scrupuleusement respecté les règles de procédure pendant huit ans, en partant du principe que le conseil d’administration et la direction de la Premier League agiraient comme une autorité de régulation indépendante, impartiale et équitable.»

Manchester City devrait désormais épuiser toutes les voies de recours à sa disposition et faire appel de la décision.

Retrait de points, titres annulés ou exclusion de la Premier League?

Les sanctions potentielles sont lourdes. La commission pourrait notamment infliger des amendes ou des déductions de points, voire aller jusqu’à une exclusion de la Premier League. À ce stade, aucune sanction n’a toutefois été prononcée.

Si des points étaient retirés rétroactivement pour la période concernée, entre 2009 et 2018, les titres remportés par Manchester City pourraient également être remis en question. Mais là encore, rien ne permet encore d’affirmer que ce scénario se produira.

Une telle décision pourrait bouleverser les livres d’histoire de la Premier League. Selon l’ampleur des éventuelles sanctions, certains titres remportés par City durant la période visée pourraient être attribués aux équipes arrivées derrière les Citizens. Le championnat anglais pourrait alors connaître une réécriture sans précédent de son palmarès.

Ainsi, le nouveau champion de 2014 pourrait être Liverpool, le légendaire entraîneur Sir Alex Ferguson pourrait fêter rétroactivement son 14e titre de Premier League, et José Mourinho ainsi que des stars telles que Paul Pogba et Marcus Rashford seraient sacrés champions d'Angleterre. Un scénario encore hypothétique.

À ce stade, toutefois, une chose est certaine: le verdict sur les 115 chefs d’accusation est tombé, mais la procédure est loin d’être terminée. Les sanctions et l’éventuel appel de Manchester City restent à venir.