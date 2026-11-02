Granit Xhaka très fâché contre ses propres coéquipiers

Une seule victoire en neuf matches, cinq points au compteur: Sunderland a complètement manqué son début de saison en Premier League! Une situation qui pousse Granit Xhaka, capitaine de la Nati et des Black Cats, à sortir du silence. Et à se montrer particulièrement virulent.

Lynn Piubel

Sunderland a essuyé un nouveau revers samedi soir. En déplacement chez le promu Coventry City, les Black Cats ont été complètement dépassés. À la 52e minute, les hommes de Régis Le Bris avaient déjà encaissé leur troisième but. Score final: 1-3, avec une expulsion en fin de rencontre pour couronner le tout.

Un sacré coup d'arrêt pour un club qui avait connu une ascension fulgurante la saison dernière, jusqu'à décrocher une qualification pour l'Europa League.

Mais Granit Xhaka refuse de se réfugier derrière l'excuse, souvent avancée, du fameux contrecoup de la deuxième saison après une promotion. Le milieu de terrain suisse est aussi le capitaine de Sunderland, comme il l'est en équipe nationale. Et à 34 ans, il n'hésite désormais plus à pointer du doigt les lacunes de son équipe. Il met des mots sur une réalité que les résultats ne permettent plus de masquer. «Cela ne sert à rien de se voiler la face. Nous ne sommes pas assez bons actuellement et nous devons assumer nos responsabilités.»

Les prestations de Sunderland sont, à ses yeux, tout simplement insuffisantes. «Nous commettons tellement d'erreurs. Si nous ne sommes même pas capables de maîtriser les bases, nous ne pouvons pas espérer faire mieux.»

Le constat est sans appel: les mêmes erreurs se répètent chaque week-end. Et les conséquences sont toujours les mêmes. «Chaque week-end, nous sommes punis pour cela.»

En Europe, ça va un peu mieux

La dernière victoire de Sunderland en championnat remonte au 30 août, avec un succès 1-0 contre Fulham. L'Europa League offre toutefois quelques raisons de garder espoir. Après deux victoires et un récent match nul contre Lech Poznan, les Black Cats s'apprêtent à recevoir le Dinamo Zagreb dans un choc européen qui s'annonce brûlant, mercredi.

L'équipe de Kyril Louis-Dreyfus, le propriétaire suisse du club, aurait bien besoin d'un succès pour retrouver un peu de confiance. Mais son capitaine refuse de baisser les bras. Granit Xhaka tente aussi de remobiliser ses coéquipiers et les supporters. «Nous nous sommes battus. Nous sommes sur la bonne voie. Nous continuons.»