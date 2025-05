Un véhicule a percuté plusieurs personnes ce lundi lors des célébrations du titre de Liverpool. La police et les secours sont rapidement intervenus. Un homme a été arrêté et une enquête est en cours pour déterminer les causes de l’incident.

1/4 A Liverpool, lors de la célébration de la victoire en Premier League, un véhicule a foncé dans la foule. Photo: X

Angela Rosser

La fête a tourné au drame. Alors que des centaines de milliers de personnes célébraient dans les rues le sacre de Liverpool en Premier League, un grave incident est survenu ce lundi en fin de journée dans le centre-ville.

Selon plusieurs témoignages relayés sur le réseau social X, un véhicule a foncé dans la foule rassemblée sur Water Street, provoquant des scènes de panique. Les célébrations, marquées par une ambiance festive depuis la parade organisée après la victoire du club dimanche, ont été brutalement interrompues.

Plusieurs blessés, un suspect de 53 ans arrêté

D’après la chaîne britannique ITV, plusieurs piétons ont été percutés. Des images aériennes montrent un impressionnant dispositif de secours : rangées d’ambulances, véhicules de police et forces de l’ordre sur place. Dans un communiqué, la police de Liverpool indique avoir été contactée peu après 18h, à la suite d’un signalement faisant état d’un véhicule ayant heurté plusieurs personnes dans la zone.

«Le véhicule s’est immobilisé sur les lieux et un homme a été interpellé», précisent les autorités. «Un homme blanc britannique de 53 ans de la région de Liverpool a été arrêté», a indiqué la police, qui a demandé aux gens de ne «pas spéculer sur les circonstances» du drame.

Les secours sont rapidement intervenus pour prendre en charge les victimes: un journaliste de l'AFP a vu au moins quatre personnes évacuées sur des brancards. Un hélicoptère médicalisé a également été dépêché. Aucune information officielle n’a encore été communiquée sur le nombre de blessés ou leur état.

Le Premier ministre Keir Starmer a réagi sur X: «Les scènes à Liverpool sont horribles. Mes pensées vont à tous ceux qui sont blessés et touchés.» Il a aussi remercié la police et les services d’urgence pour leur «réponse rapide et soutenue à cet incident choquant». Il sera tenu informé de l'évolution de la situation.

«C’était une scène terrible»

Selon le «Mirror», près de 800'000 personnes étaient présentes dans les rues pour assister à la parade du club. A ce stade, les causes de l’incident ne sont pas connues. Une enquête a été ouverte. Les autorités n’excluent aucune hypothèse, qu’il s’agisse d’un accident ou d’un acte intentionnel.

Une témoin a raconté à «Sky News» avoir observé la scène depuis l’appartement d’une amie. «Nous avons entendu des cris, c’était très confus. Les gens semblaient désespérés. En regardant par la fenêtre, on a vu que la voiture avait renversé plusieurs personnes. On n’entendait que des hurlements.» La jeune femme explique que certains de ses amis se trouvaient dans la rue au moment des faits. «C’était une scène terrible, personne ne s’y attendait.» Elle décrit également la colère de certaines personnes sur place: «Des gens se sont jetés sur le conducteur et ont tenté d’endommager le véhicule». La police est intervenue pour contenir la foule et sécuriser la zone.

Un témoin cité par l'agence britannique PA a dit avoir «vu des gens allongés par terre, des gens inconscients». «C'était horrible. Tellement horrible», a dit ce témoin, Harry Rashid, 48 ans, qui assistait à la parade avec ses deux filles et son épouse. Il a vu la voiture percuter la foule. Elle était «extrêmement rapide». Il a indiqué avoir entendu le bruit de personnes heurtées par le capot d'une voiture.

Matt Cole, un journaliste de la BBC, qui était en famille, a raconté avoir vu «une voiture bleu foncé foncer dans la foule». «Elle ne s'arrêtait tout simplement pas. J'ai réussi à attraper ma fille qui était avec moi et à me jeter sur le côté», a-t-il expliqué. Des hommes ont poursuivi la voiture pour essayer de l'arrêter, a raconté ce journaliste.

Une malédiction

Des photos prises après l'accident montrent des cordons de police en place le long de la route, avec de nombreuses ambulances également sur les lieux. «Nous évaluons actuellement la situation et travaillons avec d'autres membres des services d'urgence. Notre priorité est de veiller à ce que les personnes reçoivent l'aide médicale dont elles ont besoin le plus rapidement possible», a déclaré un porte-parole du service d'ambulances North West Ambulance Service (NWAS).

Les autorités locales appellent à éviter le secteur afin de faciliter le travail des secours et des enquêteurs. Davantage d’informations seront communiquées au fur et à mesure de l’avancée de l’enquête.

La voiture a foncé dans la foule alors que la parade était proche de se terminer. Le club de Liverpool a indiqué dans un communiqué être en contact avec la police. «Nos pensées et nos prières accompagnent ceux qui ont été affectés par cet événement grave», a écrit le club.

Les supporters de foot à Liverpool ont déjà connu un drame, qui continue de marquer la ville portuaire. En 1989, 97 supporters du club sont morts dans une bousculade lors d'un match dans le stade de Hillsborough à Sheffield. Plus de 760 personnes ont également été blessées dans la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire du sport britannique.