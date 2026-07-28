Brillant avec la Suisse lors de la Coupe du monde, Ruben Vargas suscite l'intérêt de plusieurs clubs de Premier League. Brighton, Newcastle et Aston Villa suivraient de près l'ailier du FC Séville.

Une star de la Nati pourrait rejoindre le championnat anglais

Une star de la Nati pourrait rejoindre le championnat anglais

Gian-Andri Baumgartner

Ruben Vargas s'apprête-t-il à rejoindre la Premier League? Selon le quotidien sportif espagnol «Mundo Deportivo», Brighton, Newcastle et Aston Villa s'intéressent de près à l'international suisse. De son côté, le FC Séville ne serait pas opposé à un départ de son ailier après une première saison mitigée.

La saison dernière, le club andalou a terminé à seulement un point de la zone de relégation. Freiné par plusieurs blessures, Ruben Vargas n'a inscrit que trois buts en 24 rencontres.

Le FC Séville espère désormais réaliser une belle opération financière. Les excellentes performances de Ruben Vargas lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord ont fait grimper sa cote. Auteur de deux buts et du penalty décisif face à la Colombie, qui a envoyé la Suisse en quarts de finale pour la première fois depuis 72 ans, le Suisse voit désormais sa valeur marchande atteindre environ 14 millions de francs, selon le site spécialisé Transfermarkt.

Des retrouvailles en Angleterre?

Si Aston Villa décidait de débourser cette somme, Ruben Vargas retrouverait Johan Manzambi, recruté cet été pour environ 65 millions de francs. Les deux hommes avaient formé un duo offensif particulièrement efficace avec la Nati durant la Coupe du monde, en étant impliqués dans six buts de la sélection suisse.

Un transfert à Newcastle aurait également un goût de retrouvailles. Ruben Vargas y retrouverait Fabian Schär, son ancien coéquipier en équipe de Suisse.