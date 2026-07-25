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Cap sur l'Italie!
L'avenir du défenseur de la Nati Eray Cömert semble désormais clarifié

Eray Cömert est sans club depuis cet été, mais le défenseur de l'équipe nationale semble avoir trouvé un nouvel employeur.
Publié: il y a 56 minutes
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Eray Cömert est entré en jeu lors des prolongations contre l'Argentine.
Photo: TOTO MARTI
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Dominik Mani

Eray Cömert (28 ans) n'a disputé qu'un seul match lors de la Coupe du monde en Amérique du Nord. Le défenseur central est entré en jeu durant les prolongations du quart de finale perdu face à l'Argentine. Depuis, l'international suisse profite de ses vacances aux côtés de Noah Okafor (26 ans) et Ruben Vargas (27 ans) pour recharger les batteries avant la reprise.

Libre de tout contrat après quatre saisons passées à Valence, Cömert semble toutefois avoir trouvé un nouveau point de chute. Selon le journaliste italien Nicolo Schira, l'ancien défenseur du FC Bâle est tout proche de s'engager avec le Torino. Une information qui recoupe également les renseignements de Blick.

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Le club piémontais aurait ainsi devancé deux formations de Bundesliga entraînées par des techniciens suisses. L'Union Berlin de Mauro Lustrinelli et Mayence, dirigé par Urs Fischer, s'intéressaient eux aussi au joueur de 28 ans.

Formé au FC Bâle, Eray Cömert a gravi tous les échelons du club rhénan avant de remporter deux titres de champion de Suisse et deux Coupes de Suisse avec l'équipe première. À l'hiver 2022, il avait rejoint Valence, qui l'a ensuite prêté au FC Nantes puis au Real Valladolid.

Dans les pas de Blerim Dzemaili et Ricardo Rodriguez

Tout porte désormais à croire que le défenseur va découvrir la Serie A sous les couleurs du Torino. Le club turinois connaît bien les internationaux suisses. L'ancien milieu de terrain Blerim Dzemaili (2008-2009) et Ricardo Rodriguez (2020-2024) y ont tous deux évolué avec succès.

L'officialisation du transfert vers le nord de l'Italie ne serait plus qu'une question de temps.


Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
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1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
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0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
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Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
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Curaçao
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3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
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1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
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1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
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1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
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1
France
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3
8
9
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Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
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1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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