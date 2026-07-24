Eliminés en quarts de finale de la Coupe du monde, les joueurs de la Nati profitent de quelques jours de vacances avant de retrouver le chemin de l'entraînement.

Voici comment les stars de la Nati passent leurs vacances après la Coupe du monde

Voici comment les stars de la Nati passent leurs vacances après la Coupe du monde

Si Johan Manzambi est déjà en Suisse, et assistera à la rencontre du Servette FC face à Bâle samedi au Stade de Genève, ce n'est pas le cas de tous ses coéquipiers de la Nati. Plusieurs d'entre eux profitent encore de vacances au soleil.

Granit Xhaka

Sa femme Leonita et leurs enfants avaient accompagné Granit Xhaka à la Coupe du monde, mais le capitaine de la Nati avait eu peu de temps à leur consacrer. Les retrouvailles sont désormais bien différentes. La famille profite actuellement de vacances bien méritées à Antalya, en Turquie, où elle s'est rendue à bord d'un jet privé.

Sur une série de photos publiées sur les réseaux sociaux, on voit notamment Granit Xhaka aux côtés de son épouse et de deux de leurs trois filles. En légende, le milieu de terrain écrit: «Mes êtres chers, ma vue préférée.» Une parenthèse idéale pour décompresser et recharger les batteries après un été intense.

Les Xhaka ne sont toutefois pas seuls sous le soleil turc. Ils partagent leurs vacances avec leur coéquipier en équipe de Suisse Breel Embolo et sa famille.

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Ruben Vargas, Eray Cömert et Noah Okafor

Fin mai, les stars de la Nati s’étaient retrouvées à Saint-Gall pour lancer leur campagne de Coupe du monde. Une aventure qui ne s’est achevée qu’à la mi-juillet. On pourrait croire qu’après plusieurs semaines passées ensemble, chacun aurait envie de prendre ses distances. Il n’en est rien.

Ruben Vargas, Eray Cömert et Noah Okafor ont choisi de prolonger l’aventure en partant en vacances ensemble. Les trois internationaux profitent d’un séjour dans une luxueuse villa avec piscine, où ne manquent ni les bons repas, ni les voitures de prestige.

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Manuel Akanji

Pour Manuel Akanji, les vacances sont aussi l'occasion de passer du temps avec ses amis. Le plaisir est au rendez-vous. Apparemment, il a passé du temps avec eux sur un terrain de padel.

Cédric Itten

Cédric Itten a lui aussi été attiré par la mer. Il ne révèle pas exactement où il passe ses vacances, mais on trouve tout de même un indice dans la localisation de sa publication Instagram. Cédric Itten se ressource au pays des champions du monde: il est en Espagne.

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Remo Freuler

Remo Freuler a lui aussi choisi de profiter pleinement de sa famille. «Papa et maman», écrit son épouse Kiki Freuler en légende d'une photo du couple publiée sur les réseaux sociaux. D'après la géolocalisation, le milieu de terrain semble avoir retrouvé son domicile, puisque la publication est localisée à Saint-Gall.

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Ricardo Rodriguez

Pendant la Coupe du monde, on a appris que Ricardo Rodriguez quittait son club, le Betis. On ne sait pas encore où il poursuivra sa carrière. Mais il tient visiblement à rester en forme pendant ses vacances. S'entraîner sur un tapis de course avec une vue sur les palmiers, c'est sympa, non?

Fabian Rieder

«Du temps ensemble», écrit Fabian Rieder en légende des photos de vacances qu'il a partagées sur Instagram. L'international suisse a posé ses valises en Crète, où il profite de quelques jours de repos. Au programme: farniente sur la plage et détente à l'ombre des palmiers.

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Djibril Sow

Djibril Sow savoure la «Dolce Vita» – «la douceur de vivre» en français. Tout à fait détendu, il pose en Toscane pour quelques photos souvenirs. Il publie également des clichés des cyprès typiques et des collines vallonnées qui caractérisent cette région.

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Mais apparemment, Djobeil Sow n’a pas qu’une seule destination de vacances. En effet, il a depuis poursuivi son voyage. Dans sa story Instagram, il partage une vue sur la mer – avec la localisation «Bodrum, Turquie».