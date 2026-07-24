DE
FR
Les stars de la Nati profitent pleinement de leurs vacances
2:01
Une pause après le Mondial:Les stars de la Nati profitent pleinement de leurs vacances

La Turquie a la cote
Voici comment les stars de la Nati passent leurs vacances après la Coupe du monde

Eliminés en quarts de finale de la Coupe du monde, les joueurs de la Nati profitent de quelques jours de vacances avant de retrouver le chemin de l'entraînement.
Publié: 08:05 heures

Si Johan Manzambi est déjà en Suisse, et assistera à la rencontre du Servette FC face à Bâle samedi au Stade de Genève, ce n'est pas le cas de tous ses coéquipiers de la Nati. Plusieurs d'entre eux profitent encore de vacances au soleil.

Granit Xhaka

Sa femme Leonita et leurs enfants avaient accompagné Granit Xhaka à la Coupe du monde, mais le capitaine de la Nati avait eu peu de temps à leur consacrer. Les retrouvailles sont désormais bien différentes. La famille profite actuellement de vacances bien méritées à Antalya, en Turquie, où elle s'est rendue à bord d'un jet privé.

Sur une série de photos publiées sur les réseaux sociaux, on voit notamment Granit Xhaka aux côtés de son épouse et de deux de leurs trois filles. En légende, le milieu de terrain écrit: «Mes êtres chers, ma vue préférée.» Une parenthèse idéale pour décompresser et recharger les batteries après un été intense.

Les Xhaka ne sont toutefois pas seuls sous le soleil turc. Ils partagent leurs vacances avec leur coéquipier en équipe de Suisse Breel Embolo et sa famille.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Ruben Vargas, Eray Cömert et Noah Okafor

Fin mai, les stars de la Nati s’étaient retrouvées à Saint-Gall pour lancer leur campagne de Coupe du monde. Une aventure qui ne s’est achevée qu’à la mi-juillet. On pourrait croire qu’après plusieurs semaines passées ensemble, chacun aurait envie de prendre ses distances. Il n’en est rien.

Ruben Vargas, Eray Cömert et Noah Okafor ont choisi de prolonger l’aventure en partant en vacances ensemble. Les trois internationaux profitent d’un séjour dans une luxueuse villa avec piscine, où ne manquent ni les bons repas, ni les voitures de prestige.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Manuel Akanji

Pour Manuel Akanji, les vacances sont aussi l'occasion de passer du temps avec ses amis. Le plaisir est au rendez-vous. Apparemment, il a passé du temps avec eux sur un terrain de padel.

Manuel Akanji (au centre) passe du temps avec ses amis.
Photo: Instagram/manuelobafemiakanji

Cédric Itten

Cédric Itten a lui aussi été attiré par la mer. Il ne révèle pas exactement où il passe ses vacances, mais on trouve tout de même un indice dans la localisation de sa publication Instagram. Cédric Itten se ressource au pays des champions du monde: il est en Espagne.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Remo Freuler

Remo Freuler a lui aussi choisi de profiter pleinement de sa famille. «Papa et maman», écrit son épouse Kiki Freuler en légende d'une photo du couple publiée sur les réseaux sociaux. D'après la géolocalisation, le milieu de terrain semble avoir retrouvé son domicile, puisque la publication est localisée à Saint-Gall.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Ricardo Rodriguez

Pendant la Coupe du monde, on a appris que Ricardo Rodriguez quittait son club, le Betis. On ne sait pas encore où il poursuivra sa carrière. Mais il tient visiblement à rester en forme pendant ses vacances. S'entraîner sur un tapis de course avec une vue sur les palmiers, c'est sympa, non?

Ricardo Rodriguez garde la forme pendant les vacances.
Photo: Instagram/rrodriguez.68

Fabian Rieder

«Du temps ensemble», écrit Fabian Rieder en légende des photos de vacances qu'il a partagées sur Instagram. L'international suisse a posé ses valises en Crète, où il profite de quelques jours de repos. Au programme: farniente sur la plage et détente à l'ombre des palmiers.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Djibril Sow

Djibril Sow savoure la «Dolce Vita» – «la douceur de vivre» en français. Tout à fait détendu, il pose en Toscane pour quelques photos souvenirs. Il publie également des clichés des cyprès typiques et des collines vallonnées qui caractérisent cette région.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Mais apparemment, Djobeil Sow n’a pas qu’une seule destination de vacances. En effet, il a depuis poursuivi son voyage. Dans sa story Instagram, il partage une vue sur la mer – avec la localisation «Bodrum, Turquie».

Djibril Sow profite de la vue en Turquie.
Photo: Instagram/dsow8
Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
Mentionné dans cet article
Suisse (H)
Suisse (H)
Coupe du Monde 2026
Coupe du Monde 2026
Articles les plus lus
    Articles les plus lus
      Mentionné dans cet article
      Suisse (H)
      Suisse (H)
      Coupe du Monde 2026
      Coupe du Monde 2026