ATS Agence télégraphique suisse
L'Argentin Mauricio Pochettino est le nouvel entraîneur de Manchester United. Le club anglais l'a annoncé vendredi, au lendemain du limogeage de Michael Carrick lié aux mauvais résultats des Red Devils. Sélectionneur des Etats-Unis depuis 2024, le technicien âgé de 54 ans prendra ses fonctions mercredi prochain, soit à la fin de la trêve internationale, a précisé Manchester United dans un communiqué.
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Le club 20 fois champion d'Angleterre traverse une zone de turbulences, une de plus, et occupe une inquiétante 18e place (sur 20), en position de relégable en Premier League. Il n'a gagné qu'une rencontre de championnat, fin août contre Ipswich, et trois seulement en 15 matches toutes compétitions confondues.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion FC
10
19
22
3
Manchester City FC
10
8
21
4
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
10
2
14
10
Aston Villa
10
-3
13
11
Tottenham Hotspur FC
10
-1
12
12
Newcastle United FC
10
-3
12
13
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
10
-5
11
15
Fulham FC
10
-2
10
16
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
10
-9
9
18
Manchester United FC
10
-5
8
19
Sunderland AFC
10
-9
8
20
Crystal Palace FC
10
-14
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation