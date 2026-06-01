Une star de Liverpool fait ses adieux avec émotion

Après cinq saisons marquées par des succès mais aussi des épreuves personnelles, Ibrahima Konaté quitte Liverpool. Son départ inattendu laisse les supporters sous le choc. Des géants européens seraient déjà à l’affût pour le recruter.

Gian-Andri Baumgartner

Même si son contrat arrivait à échéance cet été, le départ d’Ibrahima Konaté annoncé dimanche soir par Liverpool a surpris de nombreux observateurs – et apparemment même le principal intéressé.

Dans un message d’adieu publié sur Instagram, le défenseur central français, récemment convoqué avec les Bleus pour la Coupe du monde, a exprimé son émotion: «Je suis profondément triste de ne pas avoir eu la chance de vous dire au revoir à tous lors du dernier match. A ce moment-là, je ne savais pas que je porterais ce maillot pour la dernière fois devant vous.»

Une saison marquée par des drames personnels

Ibrahima Konaté est également revenu sur les moments difficiles traversés par le club au cours de l’année écoulée, marquée notamment par le décès de son coéquipier Diogo Jota et celui de son père. «Même pendant les moments les plus difficiles, j’ai tout donné pour Liverpool», a-t-il ajouté. Le joueur pensait encore à la mi-avril qu’un accord serait trouvé pour prolonger son aventure chez les Reds.

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Cela n’a finalement pas été le cas. Après cinq saisons à Anfield, son histoire avec Liverpool prend fin. Au total, Ibrahima Konaté aura disputé 183 matches officiels, inscrit sept buts et remporté la FA Cup en 2022 ainsi que le titre de champion d’Angleterre en 2025.

La prochaine destination du défenseur reste inconnue pour l’instant. Mais les prétendants ne manquent pas pour le joueur désormais libre, dont la valeur est estimée à environ 45 millions de francs. Selon le journal français «L’Équipe», Chelsea, le Bayern Munich et le Real Madrid figureraient parmi les clubs intéressés par Ibrahima Konaté.