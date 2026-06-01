Une star de Liverpool fait ses adieux avec émotion

Même si son contrat arrivait à échéance cet été, le départ d’Ibrahima Konaté annoncé dimanche soir par Liverpool a surpris de nombreux observateurs – et apparemment même le principal intéressé.
Dans un message d’adieu publié sur Instagram, le défenseur central français, récemment convoqué avec les Bleus pour la Coupe du monde, a exprimé son émotion: «Je suis profondément triste de ne pas avoir eu la chance de vous dire au revoir à tous lors du dernier match. A ce moment-là, je ne savais pas que je porterais ce maillot pour la dernière fois devant vous.»
Une saison marquée par des drames personnels
Ibrahima Konaté est également revenu sur les moments difficiles traversés par le club au cours de l’année écoulée, marquée notamment par le décès de son coéquipier Diogo Jota et celui de son père. «Même pendant les moments les plus difficiles, j’ai tout donné pour Liverpool», a-t-il ajouté. Le joueur pensait encore à la mi-avril qu’un accord serait trouvé pour prolonger son aventure chez les Reds.
Cela n’a finalement pas été le cas. Après cinq saisons à Anfield, son histoire avec Liverpool prend fin. Au total, Ibrahima Konaté aura disputé 183 matches officiels, inscrit sept buts et remporté la FA Cup en 2022 ainsi que le titre de champion d’Angleterre en 2025.
La prochaine destination du défenseur reste inconnue pour l’instant. Mais les prétendants ne manquent pas pour le joueur désormais libre, dont la valeur est estimée à environ 45 millions de francs. Selon le journal français «L’Équipe», Chelsea, le Bayern Munich et le Real Madrid figureraient parmi les clubs intéressés par Ibrahima Konaté.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
38
44
85
2
Manchester City FC
38
42
78
3
Manchester United FC
38
19
71
4
Aston Villa
38
7
65
5
Liverpool FC
38
10
60
6
AFC Bournemouth
38
4
57
7
Sunderland AFC
38
-6
54
8
Brighton & Hove Albion FC
38
6
53
9
Brentford FC
38
3
53
10
Chelsea FC
38
6
52
11
Fulham FC
38
-4
52
12
Newcastle United FC
38
-2
49
13
Everton FC
38
-3
49
14
Leeds United
38
-7
47
15
Crystal Palace FC
38
-10
45
16
Nottingham Forest
38
-3
44
17
Tottenham Hotspur FC
38
-9
41
18
West Ham United FC
38
-19
39
19
Burnley FC
38
-37
22
20
Wolverhampton Wanderers FC
38
-41
20