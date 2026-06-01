Le Brésil a balayé le Panama 6-2 dimanche au Maracana, malgré l'absence de Neymar, blessé. Vinicius Junior a brillé, tandis que les remplaçants ont confirmé leur forme avant la Coupe du Monde.

ATS Agence télégraphique suisse

Sans Neymar, blessé au mollet, le Brésil a écrasé le Panama 6-2 en match amical dimanche, au stade Maracana de Rio de Janeiro. La Seleçao faisait ses adieux aux supporters avant le départ pour la Coupe du Monde.

Vinicius Junior a ouvert le score dès la première minute de jeu et a délivré une passe décisive pour Casemiro peu avant la pause. Le sélectionneur du Brésil, Carlos Ancelotti, a changé dix de ses onze joueurs à la mi-temps et les remplaçants ont tiré leur épingle du jeu, Rayan, Igor Thiago, Lucas Paqueta et Danilo alourdissant le score. L'ancien Marseillais Amir Murillo, sur coup-franc, et Carlos Harvey ont inscrit les buts panaméens.

Neymar incertain

Neymar, qui souffre d'une blessure musculaire au mollet, est incertain pour le premier match du Brésil au Mondial, contre le Maroc, le 13 juin, dans le New Jersey. Le meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts) était présent dimanche au stade Maracana, où son nom a été scandé à plusieurs reprises par les supporters, notamment durant l'échauffement, quand il a rejoint ses coéquipiers sur la pelouse.

Les quintuples champions du monde s'envolent lundi pour les Etats-Unis, où ils disputeront encore un autre match amical de préparation, le 6 juin contre l'Egypte, à Cleveland.