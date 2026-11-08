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Son retour avec la Nati compromis
Granit Xhaka se blesse avant le rassemblement de l’équipe de Suisse

Granit Xhaka a quitté le terrain après seulement quatre minutes lors de la victoire de Sunderland contre Chelsea (1-0). Sa présence au rassemblement de la Nati cette semaine est désormais incertaine.
Publié: il y a 5 minutes
Granit Xhaka n’aura joué que quatre minutes avant de sortir sur blessure face à Chelsea.
Photo: imago/Sportimage
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ATS Agence télégraphique suisse

Granit Xhaka est sorti sur blessure dimanche lors de la victoire de Sunderland contre Chelsea en Premier League (1-0). Le retour du capitaine en équipe de Suisse cette semaine est incertain. Le Bâlois a quitté le terrain dès la 4e minute de jeu, sans qu'on ne connaisse exactement la nature de sa blessure. Il a toutefois rejoint son banc par ses propres moyens.

Ses retrouvailles avec Xabi Alonso, son ancien entraîneur à Leverkusen et qui officie désormais à Chelsea, ont donc tourné court. Mais Sunderland a très bien joué sans lui, s'imposant 1-0 face aux Blues grâce à un penalty transformé par le Français Enzo Le Fée (36e).

De retour avec la Nati?

La participation de Xhaka au rassemblement de l'équipe de Suisse qui débute lundi apparaît désormais plus que compromise. Le capitaine aux 152 capes était censé retrouver le maillot rouge à croix blanche après avoir fait l'impasse sur la précédente trêve internationale à cause de son faux certificat Covid.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
10
27
2
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
10
19
22
3
Manchester City FC
Manchester City FC
10
8
21
4
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
5
Chelsea FC
Chelsea FC
10
3
16
6
Everton FC
Everton FC
10
2
16
7
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
10
2
15
8
Brentford FC
Brentford FC
10
5
14
9
Leeds United
Leeds United
10
2
14
10
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
10
-1
12
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
10
-3
12
12
Aston Villa
Aston Villa
9
-3
12
13
Hull City
Hull City
10
0
11
14
Ipswich Town
Ipswich Town
10
-5
11
15
Fulham FC
Fulham FC
10
-2
10
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-4
9
17
Coventry City
Coventry City
10
-9
9
18
Sunderland AFC
Sunderland AFC
10
-9
8
19
Manchester United FC
Manchester United FC
9
-5
7
20
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
10
-14
7
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
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