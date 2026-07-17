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Fin du feuilleton
Johan Manzambi et Aston Villa, c'est officiel!

Johan Manzambi quitte bel et bien Freiburg pour s’engager avec Aston Villa. Le Genevois de 20 ans rejoint la Premier League après un Mondial 2026 de feu.
Publié: 19:34 heures
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Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
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Johan Manzambi et son nouveau coach, Unai Emery.
Photo: Instagram @astonvilla
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ATS Agence télégraphique suisse

Johan Manzambi quitte le SC Fribourg et la Bundesliga pour Aston Villa, a annoncé le club de Premier League vendredi. Le milieu de terrain de 20 ans s'y est engagé de manière définitive.

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Aucune précision n'a été apportée par le club quant à la durée ni au montant du transfert à ce stade. Sous contrat jusqu'en 2030 avec la formation allemande, l'international suisse a décidé de franchir un nouveau cap dans sa carrière en rejoignant le quatrième de Premier League 2025/26, le championnat le plus compétitif au monde. L'une des révélations de la Coupe du monde (3 buts et deux passes décisives en trois matches) était pressentie à Newcastle, mais c'est finalement les Villans qui ont raflé la mise.

Une progression fulgurante

Après avoir débuté le Mondial 2026 avec le statut de remplaçant, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable après son doublé face à la Bosnie lors de la 2e rencontre de phase de groupes. Relégué hors du terrain lors du 8e puis du quart de finale suite à une contusion au genou gauche survenue à l'entraînement, son inspiration offensive avait cruellement manqué à la Suisse lors de la défaite 3-1 ap face à l'Argentine samedi.

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Formé à Servette, le Genevois a rejoint le club de Fribourg-en-Brisgau en janvier 2023, alors qu'il n'est âgé que de 17 ans. Il a alors rapidement fait ses preuves chez les espoirs, avant de s'engager au sein de l'équipe A dès la saison 2024/25.

Auteur de sept buts lors de la saison écoulée, Manzambi a contribué à l'accession du SC Fribourg en finale d'Europa League, où le club allemand s'est incliné 3-0 face à ... Aston Villa. En Angleterre, il rejoint un effectif dirigé par Unai Emery et qui disputera la Ligue des champions à venir.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
0
0
0
1
Arsenal FC
Arsenal FC
0
0
0
1
Aston Villa
Aston Villa
0
0
0
1
Brentford FC
Brentford FC
0
0
0
1
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
0
0
0
1
Chelsea FC
Chelsea FC
0
0
0
1
Coventry City
Coventry City
0
0
0
1
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
0
0
0
1
Everton FC
Everton FC
0
0
0
1
Fulham FC
Fulham FC
0
0
0
1
Hull City
Hull City
0
0
0
1
Ipswich Town
Ipswich Town
0
0
0
1
Leeds United
Leeds United
0
0
0
1
Liverpool FC
Liverpool FC
0
0
0
1
Manchester City FC
Manchester City FC
0
0
0
1
Manchester United FC
Manchester United FC
0
0
0
1
Newcastle United FC
Newcastle United FC
0
0
0
1
Nottingham Forest
Nottingham Forest
0
0
0
1
Sunderland AFC
Sunderland AFC
0
0
0
1
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
0
0
0
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
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