Depuis la visite de Murat Yakin, Noah Okafor performe comme jamais en Premier League avec Leeds. Son entraîneur en club comme son sélectionneur saluent son évolution cette saison.

Lucas Werder

Les supporters de Leeds ont dû attendre 45 ans avant de s’imposer à Old Trafford, face au rival Manchester United. Si cette longue disette a pris fin il y a dix jours, c’est en grande partie grâce à Noah Okafor. L’attaquant de la Nati a inscrit les deux buts de la victoire 2-1, avant d’enchaîner samedi dernier avec une nouvelle prestation de haut vol à domicile contre Wolverhampton.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Lors du succès 3-0 face à la lanterne rouge, Noah Okafor est d’abord à l’origine de l’ouverture du score signée James Justin, avant de concrétiser lui-même une offrande parfaite de Brenden Aaronson. «Une semaine incroyable et inoubliable», résume-t-il sur la chaîne officielle du club. «Je dois continuer à travailler dur chaque jour. Comme ça, vous aurez encore plus de plaisir avec moi», poursuit le Bâlois..

Leeds quasi assuré d'être maintenu

Noah Okafor, qui a inscrit trois buts en une semaine, va-t-il confirmer ce mercredi soir? Le club du nord de l’Angleterre se déplace à Bournemouth, actuel 9e de Premier League. Leeds United reste sur une série de six matches sans défaite. A cinq journées de la fin, il possède huit points d’avance sur Tottenham, premier relégable. Le maintien semble donc quasiment assuré pour le promu.

Chez les «Peacocks», Okafor évolue aux côtés de Dominic Calvert-Lewin dans un rôle de soutien offensif. Derrière eux, l’entraîneur Daniel Farke mise sur un milieu à quatre et une défense à trois centraux – un système également testé récemment par Murat Yakin avec la Nati.

Murat Yakin salue sa progression

Lors du dernier rassemblement avant la Coupe du monde, Noah Okafor avait retrouvé la sélection suisse pour la première fois depuis près d’un an et demi. Même s’il n’a pas disputé la moindre minute lors des matches amicaux contre l’Allemagne (3-4) et la Norvège (0-0), en raison de légères douleurs à la cuisse, cette convocation représentait un signal fort.

Écarté pendant 16 mois après l’Euro 2024 en raison de son comportement, Noah Okafor a depuis renoué le dialogue avec Murat Yakin. Les deux hommes ont réglé leurs différends lors d’une visite du sélectionneur à Leeds, et l’attaquant en a profité pour présenter ses excuses. «Il a connu une évolution très positive», souligne «Muri».

Cette progression est également visible en club. Critiqué à l’automne par les médias anglais pour son manque d’implication défensive et certaines décisions discutables, Noah Okafor a su corriger le tir. Son entraîneur constate désormais de nets progrès dans ces domaines.

Resté près de quatre mois sans marquer, l’attaquant semble avoir retrouvé son efficacité depuis la visite de Murat Yakin. Avec quatre buts lors de ses quatre derniers matches, il porte son total à sept cette saison. Il n’est plus qu’à une réalisation du record de Xherdan Shaqiri, meilleur buteur suisse sur une saison de Premier League (huit buts avec Stoke City en 2017/18).

Seulement 36 minutes de jeu à Naples

«Je me sens vraiment bien ici et j’ai confiance en moi», confie Noah Okafor. A Leeds, il bénéficie d’un temps de jeu bien supérieur à celui accumulé lors de ses passages à Milan et à Naples. Son expérience en Italie, notamment lors de la deuxième partie de saison passée à Naples, ne lui laisse d’ailleurs pas un souvenir marquant. Certes, il a été sacré champion d’Italie, mais son rôle est resté marginal, avec seulement 36 minutes disputées en Serie A.

Malgré cela, Leeds a investi près de 20 millions de francs pour s’attacher ses services l’été dernier — un pari qui commence clairement à porter ses fruits. L’une des clés de sa réussite réside dans sa capacité à s’adapter au football physique de Premier League. Okafor bénéficie notamment d’un travail supplémentaire en salle avec un coach personnel, ce qui lui permet d’enchaîner les efforts et de retrouver rapidement sa place après ses pépins musculaires.

Lui-même estime toutefois avoir encore une marge de progression: «Je sais de quoi je suis capable. Je suis encore loin de mon meilleur niveau». Si sa courbe de forme continue sur cette lancée, il ne devrait pas seulement figurer dans la sélection pour la Coupe du monde. Il pourrait également prétendre à une place de titulaire dès le premier match de groupe, le 13 juin contre le Qatar.