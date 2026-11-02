Wayne Rooney troque les terrains de football contre la jungle australienne. L'ancien capitaine de l'Angleterre participera à la prochaine saison de «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!», la célèbre émission de téléréalité britannique. Le coup d'envoi est prévu à la mi-novembre.

Cette légende du football anglais va se perdre dans la jungle!

Cette légende du football anglais va se perdre dans la jungle!

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Wayne Rooney (41 ans) s'apprête à relever un défi pour le moins inhabituel. L'ancien international anglais, qui compte 120 sélections, participera à la version britannique de «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!» («Je suis une star, sortez-moi de là!»). Les responsables de l'émission l'ont annoncé lundi.

Aux côtés de onze autres célébrités britanniques, dont le basketteur en fauteuil roulant Ade Adepitan (53 ans), Rooney devra affronter une série d'épreuves dans la jungle australienne. L'ancien attaquant de Manchester United, aujourd'hui consultant pour la BBC, tentera aussi de faire aussi bien que son épouse Coleen (40 ans).

Cette dernière avait participé à l'émission en 2024 et atteint la finale. Elle avait finalement terminé à la deuxième place.

Il n'est pas le premier footballeur à tenter l'aventure

L'ancien capitaine des Three Lions ne sera pas le premier représentant du monde du football à se frotter aux épreuves de la jungle. Ian Wright, l'ancienne star d'Arsenal, avait participé à l'émission en 2019.

Harry Redknapp, qui a longtemps entraîné en Premier League, avait quant à lui remporté la compétition en 2018. Plus récemment, Jill Scott, championne d'Europe avec l'Angleterre en 2022, s'était imposée la même année.