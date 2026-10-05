Actuellement blessé, Kenan Yildiz continue d'attirer les convoitises. Le talent germano-turc de 21 ans figure notamment sur les radars du Real Madrid, du Bayern Munich et d'Arsenal. Mais pour s'offrir le joyau de la Juventus, il faudra mettre le prix.

100 millions d'euros! La Juventus est très gourmande pour sa superstar

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Fabienne Kleinhenz

Kenan Yildiz (21 ans) est l'un des joueurs les plus courtisés du marché. Le Real Madrid s'était déjà intéressé à lui l'an dernier, sous la direction de Xabi Alonso. Les Merengues seraient désormais de nouveau sur les rangs pour tenter de recruter le jeune international germano-turc.

Mais le club madrilène est loin d'être le seul prétendant. Le Bayern Munich suit également Yildiz depuis un certain temps. Un retour en Bavière aurait d'ailleurs une dimension particulière pour le joueur, qui a porté le maillot munichois jusqu'en M19.

À Munich, Yildiz devrait toutefois composer avec une concurrence particulièrement relevée dans le secteur offensif. Le Bayern dispose notamment de joueurs comme Saibari, Olise, Musiala et Karl.

Arsenal entre dans la danse

Un nouveau prétendant vient désormais s'ajouter à la liste: Arsenal. Les Gunners chercheraient à renforcer leur côté gauche et auraient également coché le nom de Yildiz.

Pour l'heure, le joueur est éloigné des terrains pour une longue période en raison d'une blessure. À la Juventus, son absence est notamment compensée par Kerim Alajbegovic. À Turin, on espère néanmoins retrouver rapidement l'un des grands talents du club.

Kenan Yildiz est encore lié à la Juve jusqu'en 2030. Autant dire que le club italien est en position de force au moment de négocier.

La véritable bataille devrait toutefois débuter l'été prochain. Selon les premières estimations, il faudrait au moins 100 millions d'euros pour convaincre la Juventus de laisser partir son joyau.