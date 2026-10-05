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Arsenal va-t-il craquer?
100 millions d'euros! La Juventus est très gourmande pour sa superstar

Actuellement blessé, Kenan Yildiz continue d'attirer les convoitises. Le talent germano-turc de 21 ans figure notamment sur les radars du Real Madrid, du Bayern Munich et d'Arsenal. Mais pour s'offrir le joyau de la Juventus, il faudra mettre le prix.
Publié: 18:25 heures
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Kenan Yildiz (au centre) quittera-t-il la Juve l'année prochaine ?
Photo: John Carusi
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Fabienne Kleinhenz

Kenan Yildiz (21 ans) est l'un des joueurs les plus courtisés du marché. Le Real Madrid s'était déjà intéressé à lui l'an dernier, sous la direction de Xabi Alonso. Les Merengues seraient désormais de nouveau sur les rangs pour tenter de recruter le jeune international germano-turc.

Mais le club madrilène est loin d'être le seul prétendant. Le Bayern Munich suit également Yildiz depuis un certain temps. Un retour en Bavière aurait d'ailleurs une dimension particulière pour le joueur, qui a porté le maillot munichois jusqu'en M19.

À Munich, Yildiz devrait toutefois composer avec une concurrence particulièrement relevée dans le secteur offensif. Le Bayern dispose notamment de joueurs comme Saibari, Olise, Musiala et Karl.

Arsenal entre dans la danse

Un nouveau prétendant vient désormais s'ajouter à la liste: Arsenal. Les Gunners chercheraient à renforcer leur côté gauche et auraient également coché le nom de Yildiz.

Pour l'heure, le joueur est éloigné des terrains pour une longue période en raison d'une blessure. À la Juventus, son absence est notamment compensée par Kerim Alajbegovic. À Turin, on espère néanmoins retrouver rapidement l'un des grands talents du club.

Kenan Yildiz est encore lié à la Juve jusqu'en 2030. Autant dire que le club italien est en position de force au moment de négocier.

La véritable bataille devrait toutefois débuter l'été prochain. Selon les premières estimations, il faudrait au moins 100 millions d'euros pour convaincre la Juventus de laisser partir son joyau.

Premier League 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Manchester City FC
Manchester City FC
5
8
15
2
Arsenal FC
Arsenal FC
5
4
12
3
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
5
11
10
4
Brentford FC
Brentford FC
5
6
9
5
Leeds United
Leeds United
5
4
9
6
Liverpool FC
Liverpool FC
5
3
9
7
Everton FC
Everton FC
5
3
9
8
Hull City
Hull City
5
2
8
9
Newcastle United FC
Newcastle United FC
5
0
8
10
Chelsea FC
Chelsea FC
5
-2
7
11
Ipswich Town
Ipswich Town
5
-4
6
12
Manchester United FC
Manchester United FC
5
0
5
13
Nottingham Forest
Nottingham Forest
5
-1
5
14
Sunderland AFC
Sunderland AFC
5
-4
4
15
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
5
-5
4
16
Aston Villa
Aston Villa
5
-5
4
17
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
5
-2
3
18
Coventry City
Coventry City
5
-9
3
19
Fulham FC
Fulham FC
5
-3
2
20
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
5
-6
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
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