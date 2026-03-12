Ryan Fosso tourne le dos à l'équipe de Suisse

L'ancien international suisse M21 Ryan Fosso portera à l'avenir les couleurs du Cameroun. L'ASF a confirmé le changement d'allégeance de l'ancien junior de YB.

ATS Agence télégraphique suisse

Après avoir fait ses classes à YB, Ryan Fosso a effectué ses débuts professionnels à Vaduz. Avant de partir aux Pays-Bas (Fortuna Sittard), puis de rejoindre Sturm Graz en janvier. Il a depuis été titularisé cinq fois au milieu de terrain de l'équipe leader du championnat autrichien.

Ryan Fosso, 23 ans, a joué à évolué à trois reprises sous le maillot de l'équipe de Suisse M21. C'était à l'automne 2024, dans le cadre des qualifications pour l'Euro. La sélection camerounaise, équipe phare du continent africain, doit se remettre de son échec dans les qualifications pour la Coupe du monde 2026.