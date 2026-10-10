Une procédure disciplinaire ouverte contre Cristiano Ronaldo

Accusé d’avoir quitté un rassemblement national le 30 septembre, Cristiano Ronaldo est suspendu provisoirement. La fédération portugaise de football examine son cas, tandis que le joueur présente ses excuses et se dit prêt à revenir.

ATS Agence télégraphique suisse

Une procédure disciplinaire a été ouverte contre la superstar portugaise Cristiano Ronaldo. Ce dernier avait quitté un rassemblement de l'équipe nationale après un conflit avec son sélectionneur le 30 septembre, a annoncé la fédération portugaise de foot (FPF) samedi.

«En raison de la nature urgente» de la procédure, Ronaldo, 41 ans, est «suspendu provisoirement» dans l'attente de la décision, précise la FPF dans son communiqué.

«CR7», qui avait présenté mercredi ses excuses aux supporters portugais tout en critiquant le sélectionneur Jorge Jesus, avait déclaré être prêt à faire son retour en équipe nationale «après avoir purgé la suspension qui me sera appliquée».