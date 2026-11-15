Pas de surprise: Murat Yakin a envie de prolonger son contrat et l'ASF veut le garder

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

L'information était un peu passée inaperçue voilà une année, mais en qualifiant l'équipe de Suisse pour la Coupe du monde 2026, Murat Yakin avait vu son contrat être automatiquement prolongé jusqu'en 2028. En fait, techniquement, il l'était déjà, mais il existait une «clause de retrait» si la Nati ne s'envolait pas pour l'Amérique du Nord, ce qui a été fait sans trembler. Or, vu que le sélectionneur a rempli tous les objectifs en cette année 2026, qui se termine ce lundi par une rencontre sans enjeu pour elle face à l'Ecosse, le voilà qui se retrouve en position de force pour négocier une prolongation. Si d'éventuels intérêts d'autres sélections n'ont pas filtré publiquement, le travail accompli à la tête de la Nati parle pour lui. Et l'ASF, plus que tout, a envie de continuer avec lui.

Depuis l'automne 2023, tout va bien

Si la Fédération entend les critiques d'une partie des observateurs concernant le manque de temps supposé accordé aux jeunes, elle ne les partage de loin pas. L'intégration de Johan Manzambi, jugée tardive par certains, est considérée comme un exemple de réussite. En clair, pour l'ASF, Murat Yakin est le sélectionneur idéal et elle entend bien ne pas le lâcher. Murat Yakin le sait et c'est pourquoi des discussions ont eu lieu, qui se basent sur deux dernières années particulièrement réussies. C'est bien simple: les nuages noirs de l'automne 2023 se sont largement dissipés et même la relégation en Ligue des Nations B à l'automne 2024 ne les ont pas fait revenir.

Après être restée invaincue toute l'année 2025, ce qui est déjà un exploit en soi, la Nati a en effet connu une année 2026 particulièrement réussie avec son quart de finale de la Coupe du monde et la remontée en première division de la Ligue des Nations. En poste depuis 2021, Murat Yakin se verrait bien continuer et a confirmé ce dimanche à Saint-Gall que le président de l'ASF Peter Knäbel, le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami et lui étaient en train de parler de ce sujet.

Une nouvelle prolongation avec clause de retrait?

«Nous avons déjà eu d'importantes discussions, et d'autres sont encore à venir dans les prochains jours. Je serais extrêmement heureux de continuer à travailler avec cette équipe et ces joueurs», a expliqué le sélectionneur. Les compliments que lui avait adressés publiquement Pierluigi Tami au début du rassemblement lui avaient d'ailleurs fait très plaisir. «Murat est l'un des meilleurs sélectionneurs du monde», avait assuré le Tessinois et le coach s'est dit heureux d'entendre cette phrase. «Mais ce sont les résultats qui comptent. Et en match officiel seule l'Argentine a pu nous battre», a-t-il relevé.

Sa prolongation semble donc en bonne voie et elle pourrait, comme la dernière, être conditionnée à des résultats positifs. S'il qualifiait la Nati à l'Euro 2028, voire à la Coupe du monde 2030, pourrait-il s'engager jusque-là? Pas impossible du tout. Il s'agit même d'une tendance forte des derniers jours.