Palmeiras est en finale de la Copa Libertadores

ATS Agence télégraphique suisse

Palmeiras avait remporté le match aller à Rio de Janeiro 2-1 il y a une semaine, mais a tout de même dû trembler pour sa qualification en finale. A l'issue du temps réglementaire du match retour, le score était de 1-0 en faveur de Fluminense, si bien que le premier finaliste a dû être désigné aux tirs au but. Palmeiras s'est imposé 5-3 lors de cette séance.

L'adversaire de Palmeiras en finale sera soit Flamengo, une autre équipe de Rio de Janeiro, soit l'équipe argentine d'Estudiantes, de La Plata. Le match aller s'est soldé par un score nul et vierge. La finale aura lieu le 28 novembre à Montevideo.