La capitaine de la Suède revient sur son aigle bicéphale

Auteure d'un aigle bicéphale il y a quelques jours en championnat, la capitaine de la Suède Kosovare Asllani a été grandement critiquée. Elle est revenue sur la polémique.

Kosovare Asllani a dédié son but à l'Albanie. Photo: WSL Football via Getty Images

Blick Sport

Cet été, Kosovare Asllani avait réalisé l'un des plus beaux gestes de l'Euro 2025 en Suisse. Au Stade de Genève, avant le match face au Danemark, elle avait été accompagnée sur le terrain par la jeune Dahlia. Au moment d'entrer sur le terrain, la Suédoise avait rassuré la jeune fille, qui nous avait raconté ce beau moment.

Dernièrement, c'est par contre via un autre geste que Kosovare Aslanni a fait parler d'elle. En championnat il y a 10 jours, la joueuse des London City Lionesses a inscrit le seul but de la rencontre face aux rivales de West Ham. Sa célébration? Un aigle bicéphale de la part de la joueuse aux origines albanaises et kosovares. Le même geste que Xherdan Shaqiri et Granit Xhaka voilà huit ans, que la Suédoise avait déjà réalisé en équipe nationale. Une sélection scandinave qui avait d'ailleurs demandé de ne plus reproduire ceci, «cela pouvait être considéré comme politiquement chargé».

Dix jours plus tard et convoquée avec l'équipe de Suède, la capitaine est revenue sur ce moment. «Pour moi, c'était surtout un hommage après la victoire historique de l'Albanie la veille (ndlr: 1-0 contre la Serbie). Je sais d'où viennent mes racines et j'aimerais pouvoir rendre hommage à ma patrie de temps en temps – c'est impossible de nos jours», sourit-elle en conférence de presse avant le match face à l'Espagne, dans des propos rapportés par «Aftonbladet». Un geste qui ne devrait pas porter préjudice à Kosovare Asllani, qui devrait être titulaire face à la Roja ce vendredi.