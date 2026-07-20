Rudi Garcia quittera son poste de sélectionneur des Diables Rouges fin juillet, a annoncé la Fédération belge. Le Français a récemment conduit la Belgique en quarts de finale du Mondial 2026.

AFP Agence France-Presse

Le Français Rudi Garcia, qui dirigeait depuis 2025 la sélection de foot belge qu'il a emmenée en quart de finale du Mondial-2026, quittera son poste à la fin du mois de juillet, a annoncé la Fédération royale belge de football lundi.

«Après échanges avec la Fédération belge, nous avons décidé de ne pas prolonger l'excellent parcours de ces 18 derniers mois», a déclaré Rudi Garcia, cité dans le communiqué de la fédération.

Élimination en quarts de finale du Mondial

«Rudi Garcia a incontestablement contribué à la réhabilitation des Diables Rouges. Il a été nommé entraîneur fédéral dans un contexte sportif et financier difficile», a salué le directeur sportif de la fédération Vincent Mannaert, déclarant préparer «un nouveau cycle» dont la désignation du nouveau sélectionneur.

Sous la direction de Rudi Garcia, la Belgique a atteint les quarts de finale de la Coupe du monde, où elle été éliminée par l'Espagne (2-1), future championne.

Âgé de 62 ans, l'ancien entraîneur de Lille, l'AS Rome, Marseille ou Lyon avait pris la tête des Diables rouges en février 2025, succédant à Domenico Tedesco.

Objectifs principaux atteints

Rudi Garcia a accompli ses principaux objectifs en reprenant une sélection en crise: la maintenir en division A de la Ligue des nations en mars 2025 face à l'Ukraine (3-0 au retour après un revers 3-1 à l'aller), et se qualifier pour la Coupe du monde en Amérique du Nord.

A la tête d'un groupe comptant encore quelques rescapés de la génération dorée (Thibaut Courtois, Kevin de Bruyne...), Rudi Garcia a enchaîné 18 rencontres sans défaites, ne perdant que son premier et son dernier match.

Après une victoire miraculeuse contre le Sénégal en 16e de finale (3-2 a.p. après avoir été mené 2-0), la Belgique a étrillé les États-Unis en 8e (4-1), en pleine polémique autour de la levée de la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun par la Fifa.

En quart, les Belges ont longtemps fait jeu égal avec les Espagnols, sacrés champions dimanche contre l'Argentine, avant d'être crucifiés par un but de Mikel Merino en fin de rencontre (88e, 2-1). Il s'agit du seul but encaissé par l'Espagne en huit rencontres du Mondial.