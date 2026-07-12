Encore un sélectionneur limogé en pleine Coupe du monde!

Le Sénégal solde le fiasco de la Coupe du monde en se débarrassant de son sélectionneur. Champion d'Afrique en janvier, Pape Thiaw a été limogé samedi avec l'ensemble de son staff.

Blick Sport

Il n'aura pas résisté à la tempête. Pape Thiaw n'est plus le sélectionneur du Sénégal. Réuni d'urgence samedi à Dakar, le Comité exécutif (Comex) de la Fédération sénégalaise de football a décidé de se séparer du technicien de 45 ans et de la totalité de son encadrement technique, dix jours après la sortie de route des Lions de la Teranga au Mondial 2026.

La sanction planait depuis le 1er juillet et cette soirée de Seattle qui restera comme l'une des plus cruelles de l'histoire du football sénégalais. En seizièmes de finale, le Sénégal menait 2-0 face à la Belgique à la 85e minute. Trois minutes plus tard, tout était à refaire. Les Diables rouges l'ont finalement emporté 3-2 en prolongation.

Le pays n'a jamais digéré ce naufrage. Une pétition réclamant le départ du sélectionneur a franchi les 30'000 signatures en quelques jours, ses auteurs dénonçant une «faillite tactique et managériale prévisible» et pointant les trois changements seulement effectués sur les cinq autorisés. Dans la foulée, le milieu de terrain Pape Gueye, sorti à la 66e, annonçait sur Instagram qu'il se mettait en retrait de la sélection tant que ce staff resterait en place. Depuis, la presse dakaroise accumule les récits sur les coulisses du séjour américain: tensions dans le vestiaire, contrat non réglé du sélectionneur, dérives supposées de certains fédéraux.

Six mois entre le sacre et la sortie

L'ironie est brutale. Le 18 janvier à Rabat, Pape Thiaw offrait au Sénégal la Coupe d'Afrique des nations en battant le Maroc 1-0 chez lui. Nommé le 13 décembre 2024 pour succéder à Aliou Cissé, l'ancien attaquant des Lions paraissait quasi intouchable. Quatre matches de Coupe du monde ont suffi à tout balayer: défaite 3-1 contre la France, défaite 3-2 contre la Norvège, victoire 5-0 sur l'Irak, puis la désillusion belge. Trois défaites en quatre rencontres.

Le technicien avait pourtant écarté toute idée de démission au lendemain de l'élimination, disant vouloir analyser la campagne et en tirer les leçons. Il n'a jamais déposé de lettre de retrait. C'est donc le Comex, présidé par Abdoulaye Fall, qui a fini par trancher.

Un successeur à trouver

L'urgence est réelle: les éliminatoires de la CAN 2027 démarrent dès septembre. Aucun nom n'est officiellement sorti de la réunion de samedi, mais la presse sénégalaise cite depuis plusieurs jours les pistes menant à Habib Beye, Hervé Renard et Omar Daf.

Reste que le procès ne s'arrête pas au banc de touche. La Fédération elle-même est dans le viseur, son président étant accusé d'un manque de leadership et visé par des soupçons de mauvaise gestion. Au Sénégal, beaucoup estiment que le limogeage du sélectionneur ne suffira pas à solder les comptes de ce Mondial.