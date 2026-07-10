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Belgique crucifiée à la 88e
Mikel Merino sauve une fois de plus l'Espagne

L’Espagne a souffert, mais elle sera bien au rendez-vous des demi-finales. Longtemps accrochée par une Belgique séduisante à Los Angeles, la Roja a arraché sa qualification grâce à Mikel Merino (2-1) et défiera la France mardi.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 26 minutes
Le sauveur espagnol se nomme une nouvelle fois Mikel Merino
Photo: FIFA via Getty Images
Blick Sport

Annoncée comme la grande favorite avant le début de la Coupe du monde, l'Espagne a sans doute perdu quelques parieurs ce vendredi soir face à la Belgique. À Los Angeles, la Roja a en effet eu toutes les peines du monde à éliminer des Diables Rouges accrocheurs.

Brouillons offensivement, moins sûrs défensivement, les joueurs de Luis de la Fuente ont dû attendre la fin de la rencontre pour faire la différence, après être même passés tout près d'être menés au score peu avant l'heure de jeu. Mais Mikel Merino a pu surgir à la 88e minute, presque comme face au Portugal en huitièmes de finale (1-0), pour envoyer l'Espagne défier la France en demi-finales.

Il y a une première à tout...

Tout avait pourtant bien commencé pour la Roja, qui semblait partie pour une rencontre gérée sans accroc en ouvrant la marque grâce à Fabian Ruiz à la 29e minute. Une réalisation qui tombait quelques instants après que Lamine Yamal soit véritablement entré dans son match. Le génie du FC Barcelone passait ensuite tout près du deuxième but à deux reprises (32e et 40e).

Mais au lieu de rentrer au vestiaire avec un avantage d'un but seulement, les Espagnols étaient rejoints à la 41e minute après un but de la tête de Charles De Ketelaere, déjà auteur d'un fantastique doublé au tour précédent face aux États-Unis. Unai Simón devait alors chercher le ballon dans ses filets pour la première fois de la compétition.

La Belgique perd Thibaut Courtois

La deuxième période voyait l'Espagne maintenir sa domination, mais sans toutefois parvenir à inscrire le deuxième but synonyme de qualification. Il fallait donc attendre une montée rageuse de Pau Cubarsi, qui tentait sa chance de loin, un très mauvais renvoi de Senne Lemmens (qui était entré en jeu pour remplacer Thibaut Courtois) et le jaillissement de Mikel Merino pour voir la Roja passer l'épaule.

Les Espagnols affronteront donc la France mardi à Dallas, pour un remake de la demi-finale de l'Euro 2021. À l'époque, Luis de la Fuente et ses joueurs s'étaient imposés 2-1. L'histoire se répétera-t-elle?

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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