Lamine Yamal ne signera plus d’autographes gratuitement

À 18 ans, Lamine Yamal franchit un cap inédit : l’ailier du Barça ne signera plus d’autographes gratuitement. Son paraphe devient un produit officiel, symbole d’une nouvelle génération de footballeurs-entrepreneurs.

Pour obtenir un autographe de Lamine Yamal, il faudra bientôt payer. Photo: Getty Images

Blick Sport

À 18 ans à peine, Lamine Yamal n’est plus seulement un phénomène de ballon rond. L’ailier du FC Barcelone, qui figure désormais dans le top 10 des footballeurs les mieux payés de la planète avec près de 37 millions d’euros attendus pour 2025-2026, entame une nouvelle phase de sa jeune carrière: celle de la gestion millimétrée de son image.

Fini les autographes distribués à la volée. Selon «Mundo Deportivo», le crack espagnol s’apprête à conclure un contrat avec une société spécialisée dans la vente d’objets dédicacés par des sportifs de prestige. Ses signatures deviendront ainsi un produit rare, vendu à prix d’or sur Internet. À la sortie des entraînements, les fans repartiront avec une photo, pas un autographe.

Sur les traces de Lebron James

Ce virage commercial n’a rien d’un caprice. Yamal, champion d’Europe 2024 avec la Roja, avance dans le monde des affaires avec la même précocité que sur le terrain. Son entourage mise sur une marque personnelle forte, contrôlée et monétisée, à l’image des géants américains du sport.

Le FC Barcelone, de son côté, veille à conserver un lot d’autographes pour ses opérations marketing et ses engagements partenaires. Preuve que la signature du prodige vaut désormais presque autant que son pied gauche.

Dans un univers où le football s’inspire de plus en plus des logiques NBA, Lamine Yamal se positionne déjà comme une figure du sport global: un adolescent transformé en icône, qui comprend très tôt qu’une étoile, ça se cultive aussi en dehors du terrain.