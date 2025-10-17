DE
FR

Lamine Yamal dans le top
Cristiano Ronaldo reste le footballeur le mieux payé à 40 ans... et de loin

Cristiano Ronaldo, 40 ans, reste le footballeur le mieux payé avec 280 millions de dollars cette saison. Le Portugais d'Al-Nassr devance largement Lionel Messi et Karim Benzema dans le classement Forbes des joueurs les mieux rémunérés.
Publié: 13:40 heures
|
Dernière mise à jour: 13:45 heures
Partager
Écouter
1/5
Cristiano Ronaldo a de quoi sourire! Avec ses 280 millions de dollars de revenus, il est le footballeur le mieux payé.
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Cristiano Ronaldo reste le footballeur le mieux payé à 40 ans. Le Portugais, qui joue pour le club saoudien Al-Nassr, a gagné 280 millions de dollars (258 millions de francs suisses) cette saison.

Ronaldo devance largement les autres joueurs les mieux payés du dernier classement Forbes. Le champion du monde argentin Lionel Messi (38 ans), évoluant à l'Inter Miami, vaut 130 millions de dollars (120 millions de francs suisses), tandis que l'ancien international français Karim Benzema (37 ans), désormais sous contrat avec Al-Ittihad, également en Arabie saoudite, vaut 104 millions de dollars (82 millions de francs suisses).

La liste Forbes des footballeurs les mieux payés en 2025

  1. Cristiano Ronaldo (40 ans, Al-Nassr) – 221 millions de francs

  2. Lionel Messi (38 ans, Inter Miami) – 102,6 millions de francs

  3. Karim Benzema (37 ans, Al-Ittihad) – 82 millions de francs

  4. Kylian Mbappé (26 ans, Real Madrid) – 75 millions de francs

  5. Erling Haaland (25 ans, Manchester City) – 63,1 millions de francs

  6. Vinicius Jr. (25 ans, Real Madrid) – 47,4 millions de francs

  7. Mohamed Salah (33 ans, Liverpool) – 43,4 millions de francs

  8. Sadio Mané (33 ans, Al-Nassr) – 62,6 millions de francs

  9. Jude Bellingham (22 ans, Real Madrid) – 34,7 millions de francs

  10. Lamine Yamal (18 ans, FC Barcelone) – 33,9 millions de francs

  1. Cristiano Ronaldo (40 ans, Al-Nassr) – 221 millions de francs

  2. Lionel Messi (38 ans, Inter Miami) – 102,6 millions de francs

  3. Karim Benzema (37 ans, Al-Ittihad) – 82 millions de francs

  4. Kylian Mbappé (26 ans, Real Madrid) – 75 millions de francs

  5. Erling Haaland (25 ans, Manchester City) – 63,1 millions de francs

  6. Vinicius Jr. (25 ans, Real Madrid) – 47,4 millions de francs

  7. Mohamed Salah (33 ans, Liverpool) – 43,4 millions de francs

  8. Sadio Mané (33 ans, Al-Nassr) – 62,6 millions de francs

  9. Jude Bellingham (22 ans, Real Madrid) – 34,7 millions de francs

  10. Lamine Yamal (18 ans, FC Barcelone) – 33,9 millions de francs

745 millions de francs cumulés

Le classement Forbes s'appuie sur des recherches menées par la rédaction du magazine et sur des estimations. Les journalistes utilisent principalement des informations publiques et les chiffres ne sont pas nécessairement exacts. Outre les salaires versés par les clubs, les revenus publicitaires et autres sont également inclus dans le total. Par exemple, Messi, 38 ans, gagnerait 70 millions de dollars sur ses 130 millions de dollars grâce à ses activités extra-sportives. Ronaldo, lui, gagnerait 50 millions de dollars.

A lire aussi
Au Real, le budget voitures dépasse les 4 millions de francs
Laliga
Offert par un partenaire
Au Real, le budget voitures dépasse les 4 millions de francs
La villa de luxe du footballeur argentin menacée de démolition
Une demeure à 10,2 millions
La villa de luxe de Lionel Messi menacée de démolition

Les dix footballeurs les mieux payés au monde, selon Forbes, cumulent des revenus de 945 millions de dollars (745 millions de francs). C'est 4% de moins que la saison dernière, où le Brésilien Neymar (33 ans) occupait la troisième place avec des revenus de 110 millions de dollars. Après son retour au Santos FC, l'attaquant devrait gagner 38 millions de dollars supplémentaires (30 millions de francs suisses). Le plus jeune des joueurs les mieux payés est Lamine Yamal (18 ans), du FC Barcelone. Le jeune attaquant se classe 10e avec des revenus de 43 millions de dollars (34 millions de francs suisses).

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus