Cristiano Ronaldo reste le footballeur le mieux payé à 40 ans. Le Portugais, qui joue pour le club saoudien Al-Nassr, a gagné 280 millions de dollars (258 millions de francs suisses) cette saison.
Ronaldo devance largement les autres joueurs les mieux payés du dernier classement Forbes. Le champion du monde argentin Lionel Messi (38 ans), évoluant à l'Inter Miami, vaut 130 millions de dollars (120 millions de francs suisses), tandis que l'ancien international français Karim Benzema (37 ans), désormais sous contrat avec Al-Ittihad, également en Arabie saoudite, vaut 104 millions de dollars (82 millions de francs suisses).
Cristiano Ronaldo (40 ans, Al-Nassr) – 221 millions de francs
Lionel Messi (38 ans, Inter Miami) – 102,6 millions de francs
Karim Benzema (37 ans, Al-Ittihad) – 82 millions de francs
Kylian Mbappé (26 ans, Real Madrid) – 75 millions de francs
Erling Haaland (25 ans, Manchester City) – 63,1 millions de francs
Vinicius Jr. (25 ans, Real Madrid) – 47,4 millions de francs
Mohamed Salah (33 ans, Liverpool) – 43,4 millions de francs
Sadio Mané (33 ans, Al-Nassr) – 62,6 millions de francs
Jude Bellingham (22 ans, Real Madrid) – 34,7 millions de francs
Lamine Yamal (18 ans, FC Barcelone) – 33,9 millions de francs
745 millions de francs cumulés
Le classement Forbes s'appuie sur des recherches menées par la rédaction du magazine et sur des estimations. Les journalistes utilisent principalement des informations publiques et les chiffres ne sont pas nécessairement exacts. Outre les salaires versés par les clubs, les revenus publicitaires et autres sont également inclus dans le total. Par exemple, Messi, 38 ans, gagnerait 70 millions de dollars sur ses 130 millions de dollars grâce à ses activités extra-sportives. Ronaldo, lui, gagnerait 50 millions de dollars.
Les dix footballeurs les mieux payés au monde, selon Forbes, cumulent des revenus de 945 millions de dollars (745 millions de francs). C'est 4% de moins que la saison dernière, où le Brésilien Neymar (33 ans) occupait la troisième place avec des revenus de 110 millions de dollars. Après son retour au Santos FC, l'attaquant devrait gagner 38 millions de dollars supplémentaires (30 millions de francs suisses). Le plus jeune des joueurs les mieux payés est Lamine Yamal (18 ans), du FC Barcelone. Le jeune attaquant se classe 10e avec des revenus de 43 millions de dollars (34 millions de francs suisses).