Il y a trois ans, Lionel Messi a acquis une villa de luxe à Ibiza. Aujourd’hui, il se retrouve en difficulté avec les autorités: bien qu’il n’en soit pas responsable, la menace d’une démolition partielle plane sur la propriété.

1/6 Lionel Messi a des ennuis avec les autorités espagnoles. Photo: AP

Ramona Bieri

Elle était censée être un lieu de retraite pour Lionel Messi et sa famille, mais sa villa de luxe de 568 mètres carrés sur l’île espagnole d’Ibiza lui cause désormais des problèmes. Le champion du monde argentin l’a achetée en 2022 à un entrepreneur suisse pour l’équivalent de 10,2 millions de francs. Aujourd’hui, la menace d’une démolition partielle plane sur la propriété.

Des modifications non autorisées au sous-sol

Selon le quotidien espagnol ABC, Messi est confronté à des ennuis avec les autorités locales, sans toutefois en être responsable. En effet, avant même que la villa ne lui appartienne, des pièces auraient été ajoutées au sous-sol, sans être prévues dans le plan de construction initial. La mairie de Sant Josep de Sa Talaia n’a donc jamais délivré de certificat d’habitabilité définitif ni officiellement accepté la villa.

Le conseil municipal serait intervenu en raison de ces «graves infractions», et si l’affaire ne peut être résolue, la démolition partielle de la zone non autorisée pourrait être envisagée dans le pire des cas.

La villa reste habitable, car les travaux concernés touchent principalement le garage. Pour Messi, ce n’est pas la première fois qu’il rencontre des problèmes liés à la propriété. L’été dernier, des activistes climatiques avaient aspergé la façade blanche de peinture rouge et noire pour dénoncer la responsabilité des riches dans la crise climatique.

Sur le terrain, tout va bien

Malgré ces ennuis personnels, ses performances sportives ne semblent pas affectées. Ce week-end encore, Lionel Messi a largement contribué à la victoire 4-0 de l’Inter Miami contre Atlanta United, inscrivant ses 25e et 26e buts de la saison en championnat.