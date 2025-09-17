DE
Revanche de l'Inter Miami
Lionel Messi buteur et victorieux en MLS

Lionel Messi a marqué lors du succès 3-1 de l'Inter Miami face aux Seattle Sounders 3-1 en MLS. Les Floridiens ont ainsi pris une petite revanche après la finale de Leagues Cup perdue contre Seattle.
Publié: 08:23 heures
Un but de plus pour Messi.
Photo: CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
L'Argentin âgé de 38 ans s'est signalé avec une passe décisive pour son ancien compère de Barcelone Jordi Alba (12e) avant de marquer son 20e but de la saison en championnat à la 41e à la réception d'un centre d'Alba.

Les Sounders avaient remporté 3-0 face à l'Inter la finale de Leagues Cup le 31 août. Le match s'était achevé par une bagarre lors de laquelle Luis Suarez avait craché sur un membre du staff adverse.

