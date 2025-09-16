La France du football se moque de Stéphanie Frappart

Stéphanie Frappart est au cœur de la tempête après une erreur d’arbitrage lors de Rennes-OL dimanche soir. Sa phrase «ça reste pas, ça glisse» a déclenché un torrent de moqueries et un hashtag viral, laissant les Lyonnais amers et les réseaux en ébullition.

Stéphanie Frappart est en centre d'une polémique en France. Photo: Anadolu via Getty Images

Blick Sport

Dimanche à Rennes, l’OL a subi sa première défaite de la saison (3-1), dans un match marqué par une énorme polémique d’arbitrage. À la 18e minute, Anthony Rouault a infligé une semelle dangereuse à Khalis Merah. Une faute sifflée par Ruddy Buquet mais restée sans sanction, la VAR, dirigée par Stéphanie Frappart, n’ayant pas jugé utile d’intervenir. Or, la Direction de l’arbitrage a reconnu dès le lendemain qu’il s’agissait bien d’une erreur. Le Rennais aurait dû être expulsé.

C’est surtout la phrase de Mme Frappart, captée dans les échanges et devenue publique ce lundi, qui a embrasé les débats: «pour moi c’est bon. C’est haut, mais pour moi, ça ne reste pas, ça glisse. C’est bon pour moi». Rapidement, les réseaux sociaux se sont emparés de cette formule, transformée en hashtag moqueur #ÇaRestePasÇaGlisse, largement commenté entre humour et colère. Beaucoup de supporters lyonnais y voient une preuve d’incompétence, rappelant d’autres erreurs passées de l’arbitre internationale.

Le capitaine de l'OL s'y met aussi

L’agacement est aussi monté dans le camp lyonnais. Le directeur technique Matthieu Louis-Jean a parlé d’un fait de jeu «incohérent», rappelant que Rouault, qui aurait dû être exclu, a ensuite égalisé. Sidney Govou, ancien international français et joueur de l'Olympique Lyonnais, a ironisé: «Le son est vrai?????? Si oui bravo, belle analyse mdr», tout en dénonçant «un arbitrage presque honteux». Sur Instagram, Corentin Tolisso, capitaine de l'OL, a posté la vidéo en écrivant «une impression de déjà vu…», référence à un précédent derby contre l’AS Saint-Etienne. Même le jeune Merah a réagi avec un simple émoji dubitatif.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cette erreur reconnue par la Direction technique de l'arbitrage ne passe pas. Elle a relancé les critiques sur l’arbitrage français, et surtout sur Stéphanie Frappart, devenue la cible de moqueries virales qui pourraient durablement marquer son image.