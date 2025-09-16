Le FC Bâle a fortement augmenté la valeur de son effectif

Le FC Bâle a plus que doublé la valeur marchande de son effectif en un an. Celle de GC a chuté de plus de 44%. Au total, sept des douze clubs de Super League ont vu leur valeur augmenter. A quoi cela est-il dû? Explications.

L'effectif que le directeur sportif du FCB Daniel Stucki a constitué vaut deux fois plus qu'il y a un an.

Stefan Kreis

Il fut un temps où le FC Bâle et GC étaient sur un pied d’égalité. Dans les années qui ont suivi le changement de millénaire, lorsque le Rekordmeister a remporté ses deux derniers titres de champion sur 27, des joueurs comme Stéphane Chapuisat, Mladen Petric, Richard Núñez et Ricardo Cabanas portaient fièrement le logo des Sauterelles sur leur poitrine. Le tout a été financé notamment par Heinz Spross.

Plus de deux décennies plus tard, GC a un nouveau jardinier: Harald Gärtner, le «Global Sports Director». Et les joueurs s’appellent Nikolas Muci, Luke Plange et Saulo Decarli. Et ces deux dernières années, ils n’ont sorti la tête de l’eau que lors du barrage.

Le fait que le club ait perdu plus de 44% de sa valeur marchande en l’espace d’un an prouve que les Sauterelles doivent plutôt regarder vers le bas du classement cette saison également. Alors que l’effectif de la première équipe valait encore près de 24 millions d’euros le 15 septembre 2024, il n’en vaut plus que 13,28 millions actuellement. Cela s’explique par les départs de Bojang, Paskotsi, Ndenge, Seko, Morandi, Tobers, Schmitz et Irankunda. L’Australien, qui joue désormais au FC Watford en Championship, a, à lui seul, une valeur marchande de près de 4 millions. Les départs ont presque tous été compensés par de très jeunes joueurs qui ne peuvent pas encore avoir une grande valeur marchande. Il leur manque l’expérience du niveau professionnel.

Le FCB a doublé sa valeur

Alors que les Hoppers ont perdu le plus de pourcentage dans le classement annuel des valeurs marchandes de la Super League, le FCB a plus que doublé la valeur de son effectif en un an. Si la première équipe valait à peine 36 millions en septembre 2024, elle en vaut aujourd’hui 73,9 millions. Cela est principalement dû aux transferts d’Otele, Broschinski, Tsunemeto, Koindredi et d'autres. Les Young Boys de Berne ont également augmenté la valeur de leur cadre de 19%. Mais uniquement parce qu’ils ont recruté Alvyn Sanches, un joueur dont la valeur est estimée à près de 14 millions sur transfermarkt.ch.

Le FC Lugano a quant à lui augmenté la valeur de son effectif de plus de 70% parce que Zanotti (10 millions), Marques (7 millions) et El Wafi (3 millions) sont devenus plus chers. De plus, le nouvel attaquant Koutsias (4,5 millions) est arrivé cet hiver. Au FCZ, Cheveyo Tsawa est le plus grand gagnant. Alors qu’il était encore évalué à 300’000 francs il y a un an, la valeur du milieu de terrain a entre-temps atteint les 4 millions. Junior Ligue (4 millions) et Markelo (2 millions) y sont aussi pour beaucoup dans l'augmentation du prix supposé de l'effectif zurichois.

Saint-Gall a certes perdu un homme à 10 millions avec Willem Geubbels, mais a en même temps recruté deux anciens joueurs de Bundesliga avec Daschner et Boukhalfa. De plus, Christian Witzig et Corsin Konietzke ont pu progresser, ce qui explique que le cadre coûte plus ou moins aussi cher que la saison dernière. Il en va de même pour Servette et Lucerne.

Pendant ce temps, Lausanne doit sûrement sentir qu’INEOS n’est plus disposé à investir de manière excessive. L’effectif a perdu plus d’un quart de sa valeur par rapport à la saison dernière. En revanche, le FC Sion semble avoir de nouveau des ambitions plus élevées avec une augmentation de 22%.

Le promu s’équipe

Le promu Thoune s’est quant à lui véritablement équipé. Alors qu’il y a un an, l’effectif de Challenge League n’était évalué qu’à 6,55 millions, il dépasse aujourd’hui les 11 millions.

Ce chiffre est donc plus élevé que celui du FC Winterthour. La saison dernière déjà, le club a lutté jusqu’à la dernière journée pour se maintenir en Super League. Aujourd’hui, le club a perdu plus de 30% de sa valeur marchande.

Il n’est donc pas surprenant que Winti se trouve à la dernière place du classement. Logiquement, le vainqueur du classement par valeur marchande, Bâle, est en même temps le grand favori pour le titre.