Servette ne méritait pas de repartir sans rien du Letzigrund

Servette a été très bon par moments, ce samedi au Letzigrund, mais est reparti vaincu (2-1) par un FC Zurich qui ne méritait pas cette victoire, mais a été sauvé par la chance et par une décision arbitrale très étonnante.

Alexis Antunes court derrière Umeh Emmanuel, mais ne le rattrapera pas. Servette a été très mal payé ce samedi au Letzigrund. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Mitchell van der Gaag a gagné ce samedi soir, mais l'entraîneur du FC Zurich ne peut pas être satisfait de la prestation de son équipe, laquelle a pris les trois points sans convaincre face à un Servette FC qui méritait bien mieux que cette défaite 2-1. En une phrase comme en cent: le SFC a été la meilleure équipe ce samedi, et de loin, mais est reparti sans rien, une nouvelle fois. Cinq matches, deux points: les Genevois ont la tête dans le trou au niveau comptable en ce début de saison, mais la prestation de ce week-end incite à l'optimisme, contrairement à celles de l'ère Thomas Häberli.

Servette trouve deux fois les montants en début de match

Une tête sur la latte (Miroslav Stevanovic, 9e), un tir sur le poteau (Florian Ayé, 9e), une occasion en or (Timothé Cognat, 35e) et... deux buts pour le FC Zurich, un doublé de Cheveyo Tsawa (28e et 43e)! Voilà le bilan de cette première période, absolument injuste pour de conquérants Genevois, qui pouvaient se sentir floués par la décision d'Urs Schnyder de valider le deuxième but zurichois, Cheveyo Tsawa ayant clairement fait faute sur Steve Rouiller pour s'ouvrir le chemin du but.

Le 2-0 injustement accordé à Zurich

Comment le défenseur valaisan a-t-il fait pour se retrouver au sol, alors qu'il était le premier, si ce n'est parce qu'il a été déséquilibré, des deux mains, par son adversaire? La faute était flagrante à vitesse réelle, mais, ne représentant pas une «erreur manifeste», n'a pas été signalée par la VAR, même s'il y a fort à parier que du côté de Volketswil, l'arbitre vidéo n'était pas en accord avec son collègue du terrain.

Une composition offensive pour le SFC

Qu'importe: injustice ou non, Zurich menait 2-0 à la pause et était très (très) bien payé avec ces deux buts d'avance. Jocelyn Gourvennec, qui avait décidé d'attaquer ce match avec une composition audacieuse (deux véritables attaquants nommés Samuel Mraz et Florian Ayé, ainsi que deux joueurs offensifs sur les côtés avec Alexis Antunes et Miroslav Stevanovic) était récompensé par la qualité du jeu, pas par le résultat.

Théo Magnin est à créditer d'une prestation correcte ce samedi, loin de ses errances du début de saison. Photo: keystone-sda.ch

Servette a attaqué la deuxième période avec les mêmes onze joueurs qu'avant la pause et avec la même attitude. Les Genevois ont continué à proposer un football de qualité et ont même inscrit le 2-1 à la 52e par Samuel Mraz, mais la réussite du Slovaque a été annulée pour un hors-jeu très léger, mais bien réel.

La réduction du score du revenant Yoan Severin

Jocelyn Gourvennec faisait alors entrer Loun Srdanovic, de retour de blessure, pour Théo Magnin (qui est en train de remonter la pente après son début de saison compliqué), ainsi que Keyan Varela pour Samuel Mraz. Servette restait la meilleure équipe sur le terrain, face à un FC Zurich qui ne faisait même pas semblant de tenter quelque chose, se reposant sur ses deux buts d'avance. Alexis Antunes a mis Yanick Brecher à contribution, sans succès, et il a fallu la 80e pour voir, enfin, le SFC inscrire le 2-1 grâce à un corner de Miroslav Stevanovic dévié au premier poteau par Florian Ayé et réduit au bon endroit par Yoan Severin, lequel venait d'entrer en jeu à la 71e.

Yoan Severin a réduit l'écart à la 80e. Photo: keystone-sda.ch

Encore mieux pour les Grenat: Mohamed Bangoura se faisait expulser à la 83e pour une grosse faute sur Timothé Cognat, l'arbitre VAR faisant passer le jaune au rouge pour ce qui représentait visiblement, cette fois aux yeux de la loi, une erreur manifeste. Servette se retrouvait pour dix minutes à onze contre dix, et même à onze contre neuf dans les arrêts de jeu à la suite de l'expulsion d'Ilan Sauter!

Rien n'y faisait cependant: Zurich, acculé en défense, tenait bon et gardait les trois points au chaud pour le plus grand plaisir de la Südkurve (de très loin le meilleur joueur des Zurichois ce samedi) et des 13'141 spectateurs du Letzigrund.

Le derby du Rhône mercredi, Yverdon samedi

Prochaine étape pour les Genevois, le toujours bouillant derby du Rhône, mercredi à Sion, une première pour Jocelyn Gourvennec, avant un déplacement samedi soir à Yverdon pour un joli match de Coupe de Suisse.