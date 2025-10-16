Dernière mise à jour: il y a 44 minutes

Plus de 4 millions d'euros et 16'000 chevaux de voiture, au total, pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers au Real Madrid. Partenaire officiel du club, BMW gâte ses protégés.

Au Real, le budget voitures dépasse les 4 millions de francs

Kylian Mbappe et ses coéquipiers peuvent s'appuyer sur un partenaire de choix. Photo: Europa Press via Getty Images

Au Real Madrid, on chouchoute les joueurs. Du moins, on tente de réunir tous les paramètres pour que, une fois sur le terrain, ils se sentent dans les meilleures dispositions possibles. À l'inverse, les partenaires traquent du côté des joueurs une certaine caisse de résonance en termes de visibilité et de notoriété. Jusqu'à leur offrir des bolides hors de prix.

Au total, BWM met à disposition 25 voitures pour les joueurs, et une pour l'entraîneur, Xabi Alonso. La plupart ont choisi les modèles les plus puissants et les plus chers de la marque bavaroise, comme la i7 (environ 170'000 francs), que conduiront notamment Xabi Alonso, Kylian Mbappé, Dani Carvajal, Vinicius, Éder Militao ou encore Arda Güler. Certains nouveaux venus ont opté pour des choix plus «modestes», comme Franco Mastantuono, qui a choisi la i4 M60, le seul modèle à moins de 100 000 euros.

La touche sportive a été préconisée par le portier Andriy Lunin, qui a opté pour un classique BMW: la M5 de 727 chevaux. Aucune excuse pour arriver en retard à l'entraînement, messieurs.