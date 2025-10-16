DE
FR

Le joueur prêt à revenir?
Tottenham rêve déjà du retour de Harry Kane

Tottenham envisage un retour spectaculaire de Harry Kane, parti au Bayern Munich. L'attaquant anglais, auteur de 18 buts en 10 matches avec le club allemand, serait motivé à revenir en Premier League.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
Harry Kane serait motivé à revenir en Angleterre pour battre le record de buts en Premier League détenu par Alan Shearer.
Photo: The FA via Getty Images
Blick Sport

Les regrets de Tottenham concernant le départ de Harry Kane sont compréhensibles, surtout après ses débuts spectaculaires avec le Bayern Munich cette saison: 18 buts en dix matches. Selon «Teamtalk», les Spurs, dont le propriétaire est la société d’investissement britannique Enic, viseraient désormais un retour tonitruant de leur ancien capitaine.

Harry Kane serait motivé à revenir en Angleterre pour battre le record de buts en Premier League détenu par Alan Shearer. Pour franchir la barre des 260 réalisations, il lui reste 47 buts à inscrire. Lors de sa dernière saison avec Tottenham, l’attaquant avait marqué 30 buts en championnat.

La clause libératoire, estimée à 65 millions d’euros selon les médias, ainsi que le salaire conséquent de la star, ne semblent pas effrayer les Spurs. Reste à savoir si Harry Kane souhaite vraiment revenir: le joueur et le Bayern Munich ont récemment discuté d’une prolongation anticipée de contrat.

Premier League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Arsenal FC
Arsenal FC
7
11
16
2
Liverpool FC
Liverpool FC
7
4
15
3
Tottenham Hotspur FC
Tottenham Hotspur FC
7
8
14
4
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
7
3
14
5
Manchester City FC
Manchester City FC
7
9
13
6
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
7
4
12
7
Chelsea FC
Chelsea FC
7
4
11
8
Everton FC
Everton FC
7
2
11
9
Sunderland AFC
Sunderland AFC
7
1
11
10
Manchester United FC
Manchester United FC
7
-2
10
11
Newcastle United FC
Newcastle United FC
7
1
9
12
Brighton & Hove Albion FC
Brighton & Hove Albion FC
7
0
9
13
Aston Villa
Aston Villa
7
-1
9
14
Fulham FC
Fulham FC
7
-3
8
15
Leeds United
Leeds United
7
-4
8
16
Brentford FC
Brentford FC
7
-3
7
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
7
-7
5
18
Burnley FC
Burnley FC
7
-8
4
19
West Ham United FC
West Ham United FC
7
-10
4
20
Wolverhampton Wanderers FC
Wolverhampton Wanderers FC
7
-9
2
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Relégation
