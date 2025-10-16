Tottenham rêve déjà du retour de Harry Kane

Dernière mise à jour: il y a 32 minutes

Tottenham envisage un retour spectaculaire de Harry Kane, parti au Bayern Munich. L'attaquant anglais, auteur de 18 buts en 10 matches avec le club allemand, serait motivé à revenir en Premier League.

Harry Kane serait motivé à revenir en Angleterre pour battre le record de buts en Premier League détenu par Alan Shearer. Photo: The FA via Getty Images

Blick Sport

Les regrets de Tottenham concernant le départ de Harry Kane sont compréhensibles, surtout après ses débuts spectaculaires avec le Bayern Munich cette saison: 18 buts en dix matches. Selon «Teamtalk», les Spurs, dont le propriétaire est la société d’investissement britannique Enic, viseraient désormais un retour tonitruant de leur ancien capitaine.

Le joueur prêt à revenir?

Harry Kane serait motivé à revenir en Angleterre pour battre le record de buts en Premier League détenu par Alan Shearer. Pour franchir la barre des 260 réalisations, il lui reste 47 buts à inscrire. Lors de sa dernière saison avec Tottenham, l’attaquant avait marqué 30 buts en championnat.

La clause libératoire, estimée à 65 millions d’euros selon les médias, ainsi que le salaire conséquent de la star, ne semblent pas effrayer les Spurs. Reste à savoir si Harry Kane souhaite vraiment revenir: le joueur et le Bayern Munich ont récemment discuté d’une prolongation anticipée de contrat.