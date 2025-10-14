L'Angleterre est devenue la première équipe européenne qualifiée pour le Mondial 2026. Ceci après avoir obtenu sa sixième victoire en six matches du groupe K, mardi à Riga contre la Lettonie (5-0).

1/2 Harry Kane et les Anglais qualifiés pour la Coupe du monde 2026 Photo: Toms Kalnins

ATS Agence télégraphique suisse

L'Angleterre de Thomas Tuchel a validé à vitesse grand V son billet pour le Mondial-2026, mardi en décrochant une sixième victoire en six matches qualificatifs, sans but encaissé, à Riga contre la faible Lettonie (5-0). Harry Kane s'est fait l'auteur d'un doublé avant la pause.

La sélection des Three Lions est devenue la première équipe européenne qualifiée pour le tournoi nord-américain en vertu de sa confortable avance sur l'Albanie, son dauphin du groupe K, sept points derrière.

Deux matches en novembre pour progresser encore, sans pression

Les deux derniers matches de novembre serviront à peaufiner les automatismes et à prolonger, peut-être, le formidable élan des partenaires de Harry Kane. La campagne qualificative ne peut certes pas être perçue comme un gage de réussite l'été prochain, au regard de l'adversité peu relevée que les Anglais ont rencontrée, mais elle servira de base solide pour Tuchel.

L'ancien entraîneur du Bayern, du PSG ou encore de Chelsea, novice dans la fonction de sélectionneur, a débuté son mandat par un sans-faute: six victoires, 18 buts marqués et aucun concédé en qualifications.

Il a aussi donné des idées de jeu claires et du souffle à une équipe qui en a parfois manqué, le tout sans plusieurs stars laissées de côté, à cause de blessures (Alexander-Arnold, Palmer, Madueke) ou par choix (Bellingham, Foden, Grealish).